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منتخب مصر يتعرف على منافسه في نهائي كأس عاصمة مصر

3/24/2024 7:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب المنتخب الكرواتي موعدا ناريا مع نظيره المصري في نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" الودية لكرة القدم ضمن سلسلة "الفيفا".
وتأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي بعد تجاوزه تونس بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي أمس السبت.
وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "كأس عاصمة مصر" بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد الجمعة الماضي.
وتقام مواجهة مصر وكرواتيا بعد غد الثلاثاء على ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" في القاهرة، في حين يلعب منتخب تونس أمام نيوزلندا على ملعب "القاهرة الدولي" الثلاثاء أيضا لتحديد صاحب المركز الثالث.

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