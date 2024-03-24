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نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

3/24/2024 7:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حاكم ولاية كادونا الواقعة شمال نيجيريا، أوبا ساني، أنه تم تحرير أكثر من 250 تلميذًا خُطفوا من قِبل مسلحين مطلع مارس في مدرسة شمال غرب البلاد.
وقال ساني في بيان "أُفرج عن تلاميذ كوريغا المخطوفين سالمين" دون أن يحدد طريقة تحريرهم.
وأضاف "هذا يوم فرح" شاكرًا الجيش والرئيس بولا أحمد تينوبو و"جميع النيجيريين الذين صلوا بتقوى لعودة التلاميذ سالمين".
وكانت عملية الخطف التي حدثت في كوريغا في ولاية كادونا في السابع من مارس واحدة من كبرى عمليات الخطف الجماعي في السنوات الأخيرة وأثارت موجة انتقاد على الصعيد الوطني بسبب التفلت الأمني.
وقال أقارب المخطوفين إن "الخاطفين طالبوا بفدية كبيرة في مقابل الإفراج عن التلاميذ إلا أن الرئيس تينوبو أكد أنه أصدر توجيهات إلى القوات الأمنية بعدم دفع فدية".
وتشهد نيجيريا عمليات خطف على نطاق واسع وغالبًا ما يتم الإفراج عن المخطوفين بعد مفاوضات مع السلطات، على الرغم من صدور قانون في عام 2022 يحظر دفع فدية مالية للخاطفين.

روسيا اليوم

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