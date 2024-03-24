نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

(MENAFN
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أعلن حاكم ولاية كادونا الواقعة شمال نيجيريا، أوبا ساني، أنه تم تحرير أكثر من 250 تلميذًا خُطفوا من قِبل مسلحين مطلع مارس في مدرسة شمال غرب البلاد.
وقال ساني في بيان "أُفرج عن تلاميذ كوريغا المخطوفين سالمين" دون أن يحدد طريقة تحريرهم.
وأضاف "هذا يوم فرح" شاكرًا الجيش والرئيس بولا أحمد تينوبو و"جميع النيجيريين الذين صلوا بتقوى لعودة التلاميذ سالمين".
وكانت عملية الخطف التي حدثت في كوريغا في ولاية كادونا في السابع من مارس واحدة من كبرى عمليات الخطف الجماعي في السنوات الأخيرة وأثارت موجة انتقاد على الصعيد الوطني بسبب التفلت الأمني.
وقال أقارب المخطوفين إن "الخاطفين طالبوا بفدية كبيرة في مقابل الإفراج عن التلاميذ إلا أن الرئيس تينوبو أكد أنه أصدر توجيهات إلى القوات الأمنية بعدم دفع فدية".
وتشهد نيجيريا عمليات خطف على نطاق واسع وغالبًا ما يتم الإفراج عن المخطوفين بعد مفاوضات مع السلطات، على الرغم من صدور قانون في عام 2022 يحظر دفع فدية مالية للخاطفين.
روسيا اليوم
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