المستقلة للانتخاب تدعو الناخبين الشركس والشيشان والمسيحيين للاطلاع على خدمة تغيير الدائرة الانتخابية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوتها للناخبين الشركس والشيشان والمسيحيين الراغبين بتغيير الدائرة الانتخابية، من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.وكانت الهيئة قد أطلقت هذه الخدمة الإلكترونية للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، والتي تتيح إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية لدائرة يتواجد فيها مقعد مخصص لهم، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم في تلك الدائرة.



وبينت الهيئة أن النقل يكون من خلال اختيار خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحي او الشركشي أو الشيشاني، من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب واختيار منصة الخدمات الإلكترونية للناخبين.



ونصت المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على "إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.

ويذكر أن الدوائر الانتخابية والتي خصص فيها مقاعد للمسيحيين هي (عمان الثانية، الزرقاء، البلقاء، مأدبا، إربد الثانية، عجلون، الكرك)، والدوائر الانتخابية التي خصص فيها مقاعد للشركس والشيشان هي ( عمان الثالثة، الزرقاء ).

