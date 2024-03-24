Sunday, 24 March 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

3/24/2024 7:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ناطق باسم قصر كنسينغتون في بيان أن أمير وأميرة ويلز "تأثرا جداً" برسائل الدعم التي تلقياها بعد إعلان كيت إصابتها بالسرطان.
وقال الناطق : "لقد تأثر كل من الأمير وليام والأميرة كيت جداً برسائل التعاطف التي أرسلها أشخاص من المملكة المتحدة والكومنولث ومن كل أنحاء العالم"، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته كيت وكشفت فيه أنها مصابة بمرض السرطان.
وأضاف أنهما "تأثرا جداً بعاطفة الناس ودعمهم".
وأشار إلى أن كيت ووليام "ممتنان لتفهُّم" الجمهور تمنياتهما "باحترام خصوصيتهما في هذه المرحلة".
وأعلنت الأميرة كيت (42 عاما)، مساء الجمعة، إصابتها بسرطان لم تحدد طبيعته. وبدأت زوجة وريث العرش البريطاني علاجاً كيميائياً وقائياً.













MENAFN24032024000208011052ID1108014964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث