بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ناطق باسم قصر كنسينغتون في بيان أن أمير وأميرة ويلز "تأثرا جداً" برسائل الدعم التي تلقياها بعد إعلان كيت إصابتها بالسرطان.
وقال الناطق : "لقد تأثر كل من الأمير وليام والأميرة كيت جداً برسائل التعاطف التي أرسلها أشخاص من المملكة المتحدة والكومنولث ومن كل أنحاء العالم"، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته كيت وكشفت فيه أنها مصابة بمرض السرطان.
وأضاف أنهما "تأثرا جداً بعاطفة الناس ودعمهم".
وأشار إلى أن كيت ووليام "ممتنان لتفهُّم" الجمهور تمنياتهما "باحترام خصوصيتهما في هذه المرحلة".
وأعلنت الأميرة كيت (42 عاما)، مساء الجمعة، إصابتها بسرطان لم تحدد طبيعته. وبدأت زوجة وريث العرش البريطاني علاجاً كيميائياً وقائياً.
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