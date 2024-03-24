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مدفيديف يتوعد بالانتقام من كل ذي علاقة بهجوم كروكوس الإرهابي

3/24/2024 7:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا ستنتقم حتما لكل شخص قتل وجرح في الهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز كروكوس مساء الجمعة الماضي.
وشدد مدفيديف على أن جميع المتورطين وكل من لهم علاقة بالهجوم، بغض النظر عن بلدهم أو وضعهم، أصبحوا الآن هدفا مشروعا ورئيسيا.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: الرحمة لجميع الأبرياء الذين قتلوا في الهجوم الأرهابي. سوف ننتقم للجميع. وكل من له علاقة أو ضلوع بالجريمة، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، بات الآن هدفا مشروعا وهاما لنا. انتظروا العقاب أيها الأوغاد".

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