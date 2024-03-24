إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم كروكوس

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد مراسل نوفوستي بأنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة منطقة باسماني في موسكو، حيث يتوقع أن يتم اليوم الأحد نطق قرار احتجاز المشاركين في هجوم "كروكوس" الإرهابي.



وذكر المراسل أنه تم تركيب سياج معدني على جانبي الشارع، ويناوب رجال الشرطة في المنطقة.



في وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه تم العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة واعتقالهم، عندما كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وأشار الرئيس بوتين إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 11 شخصًا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.

روسيا اليوم