إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم كروكوس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل نوفوستي بأنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة منطقة باسماني في موسكو، حيث يتوقع أن يتم اليوم الأحد نطق قرار احتجاز المشاركين في هجوم "كروكوس" الإرهابي.
وذكر المراسل أنه تم تركيب سياج معدني على جانبي الشارع، ويناوب رجال الشرطة في المنطقة.
في وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه تم العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة واعتقالهم، عندما كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود. وأشار الرئيس بوتين إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 11 شخصًا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل.
روسيا اليوم
MENAFN24032024000208011052ID1108014962
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.