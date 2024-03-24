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إعتذارات وعتابات بين أنغام وأصالة - فيديو

3/24/2024 7:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتح الإعلامي المصري عمرو أديب ملف خصام شريكته في تقديم Big time Podcast الفنانة السورية أصالة نصري، مع ضيفتهما الفنانة المصرية أنغام.


وقالت أصالة: "نحنا انقطعنا عن بعض بس الود والمحبة والاحترام تجاهك ما انقطع ولا لحظة، انا جدا بحترمك وبحبك وبفتخر جداً فيكي وبمسيرتك، اذا بدر شي مني سابق تجاهك بدر تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي، كنت أنا مش مرتاحة فعادي كون زعلت رفيقتي حقك علي وصداقتنا كتير بتعنيلي".


وردّت أنغام: "وأنا كمان، في شبه بيني وبين اصالة وتقريباً ماعشناش طفولتنا وتحملنا مسؤوليات بسرعة كبيرة أوي، فأنا أقدر أحس بيها وهي تقدر تحس بيا، لما زعلت منها الزعل كان كبير أوي من كتر ما كنت بحبها، ولما حد يكون قريب منك ويخبطك يبقى الزعل كده".


وكان الخلاف بين المطربتين بدأ عام 2019 حين تزّوجت أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان الذي كان متزوجاً من أصالة حينئذ.

لها

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