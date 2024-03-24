مفاجأة MBC لجمهور نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت مجموعة قنوات MBC عن مفاجأة تقدمها لجمهور الفنانة نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان، حيث أعلنت عن عرض الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" الذي قامت ببطولته نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان الحالي، والذي عرض قبل تسعة أشهر على منصة شاهد.
وأصدرت المجموعة بياناً صحافيًا جاء فيه أن مسلسل "ليه لأ 3" سيُعرض خلال شهر رمضان على "MBC مصر"، يومياً بداية من الإثنين 25 مارس في تمام الساعة 11:00 مساءً، و الساعة 4:30 عصراً، ويُعاد على "MBC مصر2"، الساعة 2:30 منتصف الليل.
لها
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