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مفاجأة MBC لجمهور نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان

3/24/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت مجموعة قنوات MBC عن مفاجأة تقدمها لجمهور الفنانة نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان، حيث أعلنت عن عرض الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" الذي قامت ببطولته نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان الحالي، والذي عرض قبل تسعة أشهر على منصة شاهد.
وأصدرت المجموعة بياناً صحافيًا جاء فيه أن مسلسل "ليه لأ 3" سيُعرض خلال شهر رمضان على "MBC مصر"، يومياً بداية من الإثنين 25 مارس في تمام الساعة 11:00 مساءً، و الساعة 4:30 عصراً، ويُعاد على "MBC مصر2"، الساعة 2:30 منتصف الليل.


لها

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