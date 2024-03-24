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هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن يصل رد حماس على الصفقة خلال 48 ساعة

3/24/2024 6:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير إننا وافقنا على اقتراح أميركي بحل وسط مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الصفقة وننتظر ردا من الحركة.


وأضافت، "يمكن التوصل إلى حل في ما يتعلق بشمال قطاع غزة ويوجد تفاؤل بشأن مسألة عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، والتي كانت تحول دون التوصل إلى اتفاق."

من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن هناك خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.


وبحسب الهيئة، فقد تقرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقاء الطاقم الفني الإسرائيلي في الدوحة.

وأشارت إلى أن هناك اعتقادا يسود في إسرائيل بأن رد حماس على المقترحات بشأن الصفقة سيقدم خلال 48 ساعة.

MENAFN24032024000208011052ID1108014867

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