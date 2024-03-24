بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الأميرة كيت والأمير ويليام يعبران عن امتنانهما للدعم الكبير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعرب أمير وأميرة ويلز عن ((تأثرهما الشديد)) و((امتنانهما)) لدعم الأشخاص لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.
وكانت كيت (42 عاماً) قد أعلنت في رسالة مصورة أول من أمس (الجمعة)، أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي.
وقال متحدث باسم قصر كينغستون: ((الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها)).
وأضاف المتحدث: ((هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم الأشخاص لهما، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت)). وكان ملك بريطانيا تشارلز، الذي شُخصت إصابته بالسرطان في فبراير (شباط) الماضي، قد أعرب عن فخره ((بزوجة ابنه الحبيبة)) لشجاعتها في الحديث عن علاجها.
كما قال الأمير هاري وزوجته ميغان: ((نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل في أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تماماً وفي سلام))."
الشرق الأوسط
MENAFN24032024000208011052ID1108014866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.