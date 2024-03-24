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بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الأميرة كيت والأمير ويليام يعبران عن امتنانهما للدعم الكبير

3/24/2024 6:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب أمير وأميرة ويلز عن ((تأثرهما الشديد)) و((امتنانهما)) لدعم الأشخاص لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.


وكانت كيت (42 عاماً) قد أعلنت في رسالة مصورة أول من أمس (الجمعة)، أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي.


وقال متحدث باسم قصر كينغستون: ((الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها)).


وأضاف المتحدث: ((هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم الأشخاص لهما، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت)). وكان ملك بريطانيا تشارلز، الذي شُخصت إصابته بالسرطان في فبراير (شباط) الماضي، قد أعرب عن فخره ((بزوجة ابنه الحبيبة)) لشجاعتها في الحديث عن علاجها.


كما قال الأمير هاري وزوجته ميغان: ((نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل في أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تماماً وفي سلام))."
الشرق الأوسط

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