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حماية المستهلك تدعو للتكافل وتخفيف الأعباء على الأسر المعوزة في رمضان

3/24/2024 6:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استمرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في تنفيذ خطتها في شهر رمضان حيث حثت المواطنين للتكافل مع الأسر المعوزة في شهر الخير وذلك انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف الذي حض على ذلك ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد للتخفيف على الأسر المعوزة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم، إن الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها الطبقة الفقيرة أدت إلى مزيدا من الفقر والعوز عند هذه الأسر، الأمر الذي يحتم علينا جميعا الوقوف بجانبهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم خاصة في هذا الشهر الفضيل.
ولفت عبيدات إلى مسألة انخفاض نسبة إنفاق الأسر على الغذاء نتيجة لتغير أولوياتها في الأنفاق بسبب الزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وباقي الخدمات التي باتت تشكل ضغوطا إضافية عليها قد يؤثر ذلك على تقديم العون والمساعدة للأسر المعوزة مما يستوجب الانتباه لهذا الأمر من قبل الجهات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية وأهل الخير من أجل زيادة مخصصات هذه الأسر في هذا الشهر الفضيل.
وناشد عبيدات أهل الخير الميسورين والمؤسسات الوطنية والتجار الإسراع في تقديم صدقاتهم وعدم تأخيرها لحاجة هذه الأسر لهذه التبرعات المادية والعينية التي يقدمونها، لأن تقديم الصدقات وأموال الزكاة والتبرعات ستساعد هذه الأسر المعوزة في تأمين وشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية وتموينية هم في أشد الحاجة إليها.
وأضاف عبيدات، أن ربات البيوت عليهن واجب كبير تجاه هذه الأسر المعوزة خاصة إذا كانوا من الجيران والأهل والأصدقاء عند توزيع الصدقات والمواد العينية وعند الطبخ في تخصيص جزء منه لهذه الأسر التي تستطيع تأمين قوت يومها.













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