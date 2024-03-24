السمك في رمضان- خبير تغذية يوضح فوائد تناوله على الإفطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد السمك من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن هل يمكن تناوله على الإفطار في رمضان؟هل تناول السمك على الإفطار في رمضان مفيد للجسم؟في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمك طعام مناسب لوجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى تعدد الفوائد التي يقدمها للجسم.



وأضاف ناجي أن السمك يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.



وأكد استشاري التغذية العلاجية أن السمك يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، لاحتوائه على سعرات حرارية متوسطة، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على كبح الشهية.



وأوضح أن السمك يستمد قدرته على كبح الشهية من محتواه العالي من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، لأنه يستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم.



وأشار ناجي إلى قدرة أحماض أوميجا 3 في السمك على تعزيز وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التدهور الإدراكي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الخرف والزهايمر.



وحذر من تناول الأسماك المملحة، مثل الرنجة والفسيخ، على الإفطار في رمضان، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الصوديوم.



وشدد خبير التغذية على ضرورة عدم تناول السمك المقلي، لأن القلي العميق في الزيت يحوله لطعام مضر للجسم، نتيجة للدهون المتحولة التي يكتسبها.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تناول السمك بجانب بعض الخضروات، مثل الفلفل الألوان والجرجير وشبت والطماطم والجزر والخيار والبصل.

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