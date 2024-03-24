زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب اندونيسيا

MENAFN - Al Wakeel News)ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم قبالة ساحل إقليم نوسا تينجارا الشرقي بإندونيسيا.



وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 104 كيلومترات جنوب شرقي مدينة أندي في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، وعلى عمق 47 كيلومترًا، مشيرةً إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

كما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.

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