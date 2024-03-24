زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب اندونيسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم قبالة ساحل إقليم نوسا تينجارا الشرقي بإندونيسيا.
وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 104 كيلومترات جنوب شرقي مدينة أندي في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، وعلى عمق 47 كيلومترًا، مشيرةً إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.
كما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.
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