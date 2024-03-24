الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 16 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

