غارات إسرائيلية على أراض زراعية جنوب رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت أرض زراعية جنوب مدينة رفح (جنوب) قرب الحدود المصرية.
كما قال المراسل إن زوارق إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه قوارب صيد فلسطينية غرب مدينة رفح.
وقبل أيام كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه عن الاستعداد لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، لكنه قال إن الأمر "سيتطلب بعض الوقت".
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