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غارات إسرائيلية على أراض زراعية جنوب رفح

3/24/2024 6:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت أرض زراعية جنوب مدينة رفح (جنوب) قرب الحدود المصرية.


كما قال المراسل إن زوارق إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه قوارب صيد فلسطينية غرب مدينة رفح.


وقبل أيام كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه عن الاستعداد لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، لكنه قال إن الأمر "سيتطلب بعض الوقت".


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