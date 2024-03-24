حزب الله يستهدف موقع جل علام ويحقق إصابات مباشرة

حزب الله يستهدف موقع جل علام ويحقق إصابات مباشرة
التاريخ
3/24/2024 6:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقع جل العلام بقذائف المدفعية وتحقيقه إصابات مباشرة.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ نحو 50 صاروخاً أُطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، مشيرة إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في الجولان بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.
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