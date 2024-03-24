حزب الله يستهدف موقع جل علام ويحقق إصابات مباشرة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقع جل العلام بقذائف المدفعية وتحقيقه إصابات مباشرة.



من جهتها، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ نحو 50 صاروخاً أُطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، مشيرة إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في الجولان بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.

