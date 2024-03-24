الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

MENAFN - Al Wakeel News)حددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية المستخدمة في زراعة الشبكة القلبية بهدف تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 40% إلى 75%



وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الملحقات شملت بالونات القلب بأنواعها Coronary balloon وموجهات القسطرة بأنواعها guide catheter والأسلاك الموجهة بأنواعها guide wire وأجهزة نفخ الشبكة inflation device والوصلة الخاصة بالقسطرة y connector.



وأكد مهيدات في بيان صحفي، على أن القرار يهدف إلى توفير مستلزمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار تشجيعية مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى والحد من التفاوت في الأسعار وتحقيق وفراً على الفاتورة العلاجية وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.



إلى ذلك أضاف مهيدات أن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.