صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى

صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى
التاريخ
3/24/2024 6:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية عدة بالجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيّرة من لبنان.
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