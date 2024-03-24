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ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض .. يحمي طفلته بجسده فينقذها رغم وفاته في البرازيل

3/24/2024 6:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجحت فرق الإنقاذ في البرازيل صباح أمس السبت من إنقاذ طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض، واكتشاف جثة والدها بالقرب منها، بعد عاصفة عنيفة ضربت جنوب شرق البرازيل يوم الجمعة، وخلفت أكثر من 12 قتيلاً.
وقال لويس كلاوديو دي سوزا (63 عاما) وهو جار "حمى الأب الطفلة الصغيرة بجسده على نحو بطولي وتم إنقاذها ، نحن نتألم، لكننا ممتنون لهذه المعجزة".


البيان

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