ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض .. يحمي طفلته بجسده فينقذها رغم وفاته في البرازيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجحت فرق الإنقاذ في البرازيل صباح أمس السبت من إنقاذ طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض، واكتشاف جثة والدها بالقرب منها، بعد عاصفة عنيفة ضربت جنوب شرق البرازيل يوم الجمعة، وخلفت أكثر من 12 قتيلاً.
وقال لويس كلاوديو دي سوزا (63 عاما) وهو جار "حمى الأب الطفلة الصغيرة بجسده على نحو بطولي وتم إنقاذها ، نحن نتألم، لكننا ممتنون لهذه المعجزة".
البيان
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