صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستضيف المركز الوطني للأمن السيبراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استضاف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة في جلسة توعوية عن دور الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والاستثمار.



وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ومدراء وموظفي الصندوق، قال المهندس المحارمة أن للأمن السيبراني دور هام في دعم نمو الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي.

وبيّن المحارمة أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والممارسات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية المعلومات في المؤسسات، وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة تداعيات التَّهديدات والحوادث السِّيبرانيَّة؛ لضمان استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

من جهته أشاد كناكريه بالجهود التي يقوم بها المركز الوطني للأمن السيبراني في التعاون المستمر مع الصندوق في عقد الجلسات وفي اجراء اختبارات لمنعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الصندوق. وأكد التزام الصندوق بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى منهجيات العمل التي يتبعها الصندوق لإدارة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية، وتطبيق ضوابط أمن وحماية المعلومات والشبكات.

هذا ويأتي عقد هذه الجلسة التي ينظمها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استمراراً لجهود الصندوق في تمكين موظفيه عن مخاطر الأمن السيبراني، ودعم استمرار تطبيق منهجيات العمل التي تحمي قاعدة بيانات الصندوق وأنظمته الالكترونية.