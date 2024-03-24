خلل بنظام الخدمة المدنية يُفقد العاملين بالقطاع الخاص أعوام خبراتهم

MENAFN - Amman Net) بعد أعوامٍ من الانتظار يصدر قرار تعيين العاملين في القطاع العام (الحكومي)، ومن هنا تبدأ معاناة جديدة لمن عملوا في القطاع الخاص سنوات قد تطول إلى عشرات السنين.

إذ أنّ نظام الخدمة المدنية لا يحتسب لهؤلاء العاملين سوى خمس سنوات فقط من العمل في القطاع الخاص وإن تجاوزت سنوات الخبرة سنواتٍ عديدة أكثر؛ ما يؤثر سلباً بشكل مباشر على الحقوق العمّالية والوظيفية لعدد كبير من العاملين.

الخلل في نظام الخدمة يؤثر على مقدار الرواتب في بداية التعيين وعند التقاعد، إلى جانب تأثيره على الرُتب والعلاوات والزيادات السنوية التي تشترط سنوات خبرة محددة لنيلها، وبناءً على ما سبق يحصلون على رواتب أعلى.

وفي تصريح سابق للناطق باسم ديوان الخدمة المدنية خالد غرايبة يقول إن نظام الخدمة يحتسب خمس سنوات فقط من الخبرة مهما طال عدد سنوات خبرته، وإن هذا النظام ينطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص داخل وخارج المملكة، وقطاعات العمل الخاص كافة.

ويشير في تصريحه إلى "المرصد العمّالي الأردني" إلى أنه عند التعيين في القطاع الحكومي، يأخذ النظام بالاعتبار أن يكون العاملون من مشتركي الضمان الاجتماعي، وشهادة خبرة لمن يعمل داخل المملكة مصدقة من وزارة العمل، ولمن يعمل خارج المملكة مصدقة من وزارة الخارجية.



ويرى الغرايبة بأنّ ليس جميع العاملين في القطاع الخاص يمتلكون الخبرة الكافية التي تؤهلهم للانتقال إلى العمل في القطاع العام؛ "سنوات الخبرة في القطاع الحكومي تُحتسب كاملة، والقطاع الخاص شريك ويُسهم في تقليل أعداد البطالة".



ووفق أحاديث عاملين بالقطاع الخاص ممن انتقلوا إلى العمل بالقطاع العام إلى "المرصد العمّالي الأردني"، فإن الخلل يُعرّضهم إلى ظلم وضرر ويأكل من رواتبهم وهو ما يؤثر على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، ويحرمهم من الزيادات السنوية ويُقلل رُتبهم في السلم الوظيفي.

فيما يؤكد خبراء وبرلمانيون ونقابيون أن هذا الخلل في نظام الخدمة المدنية يحرم هؤلاء العاملين من حقوقهم العمّالية والوظيفية المتضمَّنة في نظام الخدمة المدنية ذاته، ويطالبون بتعديل النظام بما يضمن للعاملين حقوقهم العمّالية والوظيفية بدون انتقاص.

عشرة أعوام خبرة بالغربة ذهبت هباء

بعد أن تخرج "محمد" وحصل على درجة البكالوريوس في التمريض من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وتقدم بطلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية، وعمل في مستشفى خاص في العاصمة عمان لمدة عامين وبعدها انتقل للعمل في مستشفى خاص بإحدى دول الخليج وبقي يعمل هناك 13 عاماً.

قبل خمسة أعوام صدر قرار تعيينه في وزارة الصحة. حينها لم يكن يدرك أنه سيفقد الكثير من حقوقه الوظيفية بسبب عدم احتساب عشرة أعوام من سنوات خبرته البالغة 15 عاماً بما تحويها من زيادة على الراتب والزيادات السنوية والعلاوات والرُتبة الوظيفية..

يقول محمد لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن راتبه انخفض إلى النصف بعد أن انتقل إلى العمل بالقطاع الحكومي، "كنت أحصّل 1700 دينارا راتبا شهريا بينما في القطاع العام ومع احتساب سنوات الخبرة الخمس فقط أصبح راتبي لا يتعدى 850 دينارا، عشر سنوات خبرة وما يتبعها ذهبت هباءا منثورا".

ويوضح أن ما أجبره على ترك القطاع الخاص للعمل في القطاع العام هو "الاستقرار الوظيفي" الذي يوفره الأخير، إلى جانب إنهاء غربته عن أسرته طوال 13 عاماً؛ "سافرت بعيداً عن أسرتي وفي النهاية لا يحتسب لي سوى خمس سنوات خبرة، هذا الأمر يُشعرني بالقهر بشكل دائم".

خمسة أعوام خبرة مُهدرة



عملت معلمة الرياضيات "ميادة" في مدرسة خاصة في العاصمة عمان، على مدار عشر أعوام، ومنذ ثلاثة أعوام وبعد صدور قرار تعيينها، انتقلت للعمل في مدرسة حكومية في العقبة.

عندما انتقلت ميادة إلى التدريس الحكومي انخفض راتبها من 550 دينارا إلى 360 دينارا، ولم يحتسب من العشرة أعوام خبرة، سوى خمسة؛ "عدم احتساب سنوات الخبرة كاملة، تسبب في تقليل رُتبتي بحسب نظام الرُتب بوزارة التربية والتعليم".

تقول ميادة لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن فرق الراتب الذي انخفض أثّر سلبا على ظروفها المعيشية، "خسرت من الراتب 190 دينارا ووضعي المعيشي لا يسمح بأي انخفاض بالراتب "لديّ أطفال يحتاجون إلى مصاريف لا أستطيع تغطيتها بعض الأشهر".





وتبين أن ما دفعها للانتقال من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية هو أن الأخيرة مضمونة وفيها أمان وظيفي رغم انتقاص الحقوق، "المعلم في القطاع الخاص عمله غير مستقر ومهدد بشكل دائم".



كما أن وزارة التربية لم تعترف بالدورات التدريبية التي التحقت بها خلال العشرة أعوام في المدارس الخاصة، وخضعت لدورة المعلمين الجدد رغم أنها ليست بحاجتها وفق قولها.

الخلل يؤثر على المنافع التأمينية



خبير التأمينات الاجتماعية والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي يقول لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن عدم احتساب سنوات الخبرة كاملة، يؤثر على سلم الرواتب، وبالتالي يؤثر على المنافع التأمينية التي يمكن أن يستفيد منها المؤمَّن عليه، "كلما زادت سنوات الخبرة زاد الراتب، وبالتالي المنافع التأمينية تكون أكبر".



ويوضح الصبيحي أن عدم احتساب سنوات الخبرة كاملة، يؤثر سلباً على الراتب عند التعيين ويُقلل منه بشكل كبير، وهو يؤثر بشكل مباشر على الراتب التقاعدي كذلك، "على وجه الخصوص الأشخاص الذين يُعيّنون بعد سن الأربعين، يلحقهم ظلم كبير، هؤلاء الأشخاص قاربوا على التقاعد، ويخسرون جزءا كبيرا من رواتبهم".



وينتقد الصبيحي نظام الخدمة المدنية، الذي يقول إنه يُلحق الظلم بعدد كبير من العاملين، "في هذه الحالة أرى أن البقاء في العمل بالقطاع الخاص أفضل، رغم إشكالية عدم الاستقرار والأمان الوظيفي".





ويلفت الصبيحي إلى أن الخبرة في القطاع الخاص "أعمق وأفضل من القطاع العام"؛ لذلك يجب أن تُحتسب الخبرة كاملة، ليس فقط للحقوق التقاعدية والتأمينات في المستقبل، وبخاصة إذا كانت خبرات العمل بنفس مجالات التخصص.



ويرى الصبيحي أنه إذا كان مجال العمل في القطاع العام مختلفاً عنه في القطاع الخاص يمكن اعتبار ذلك مسألة أخرى ومن الممكن تجاوز سنوات الخبرة بحكم اختلاف العمل والخبرات.

اتحاد النقابات: يجب مناقشة نظام الخدمة ووضع معايير



في حين تقول عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمّال الأردن بشرى السلمان لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن هنالك ضرراً كبيراً على العاملين بسبب نظام الخدمة المدنية، وأكثر المتضررين يعملون في قطاعي الصحة والتعليم؛ نظراً لأنهم الأكثر في التعيينات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وتوضح أن عدم احتساب جميع سنوات الخبرة للعاملين في القطاع الخاص والاكتفاء بخمس سنوات فقط يُلحق الضرر بالعاملين ويؤثر سلباً على حقوقهم، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال التمييز في بيئة العمل.

وتبيّن السلمان بأن القطاع الخاص هو "شريك مستدام ومشغل رئيسي للعمالة" وفرص العمل التي يخلقها هي فرص حقيقية، ما يستوجب التعامل معه بعدالة وإنصاف وبما يعكس خبرة العامل الحقيقية والمهنة التي عمل فيها طوال سنوات.

وتؤكد أن الخلل بنظام الخدمة يحرم العمّال من الاستفادة من المزايا والمنافع المضمونة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية؛ مثل سلم الرواتب والسلم الوظيفي والدرجات التي يتضمنها والزيادات السنوية المرتبطة بالسلم الوظيفي التي لها ارتباط مباشر بعدد سنوات الخبرة.



وتشير إلى أن الخلل يُلحق ضرراً من ناحية الترفيعات الوجوبية والجوازية وغيرها من الامتيازات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية، التي لا يتمتع فيها العامل، "كلما زادت سنوات خبرته في نظام الخدمة المدنية استفاد من المزايا والمنافع المتضمنة في نظام الخدمة المدنية".





وتطالب السلمان بتعديل نظام الخدمة المدنية بما يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص عندما ينتقلون إلى العمل في القطاع العام، ومناقشة نظام الخدمة المدنية مع الجهات المعنية مثل لجنة العمل بمجلس النواب وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية (الذي أصبح يسمى الآن هيئة الإدارة العامة).

وتشدد على ضرورة وجود ضوابط ومعايير تراعي وتعالج مثل هذه المسألة وتداعياتها على العمّال وبيئة العمل، ما يتطلب، بتقديرها، نقاشا مستفيضا تتشارك فيه النقابات العمّالية ذات الاختصاص التي تمثل العاملين في قطاعات مختلفة.





هل ستناقش العمل النيابية المسألة؟

بدوره، يصرح نائب الرئيس في لجنة العمل النيابية النائب حسن الرياطي في حديثه إلى "المرصد العمّالي الأردني" بأن المسألة تمثل "إجحافا وظلما" بحق أي عامل أردني ينتقل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وإهمال سنوات خبرته يُلحق الضرر بعلاواته وراتبه.



ويلفت إلى أنه لم تُعرض هذه المسألة على اللجنة حتى هذه اللحظة ولم يسبق طرحها والحديث عنها من خلال لجنة العمل المعنية بمناقشتها، ويؤكد أنه سيتم عمل مذكرة ومناقشتها في أقرب وقت قبل أن يُحل المجلس.