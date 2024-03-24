حين يتدثَّر الألم بقسوةِ السَّر رواية الحرب والسَّلام 03/24/2024 - 12:56 معطى الله محمد الأمين

لن يبلُغَ الحزنُ منتهاهُ إلا حينَ تُساورهُ تهاويلُ الحربِ، وتتداعَى عليهِ صورها المكتظَّةِ بنواحِ الثكالَى، صراخُ الأطفال وهم ينشدونَ تحنانَ الأمِّ ومسحةِ الأبِّ، دياجير الظلم وقتَ انطفاءِ قناديلِ العدلِ، أزيزَ المدافعِ وقتَ فراغِ البطونِ وامتلاءِ تجاويفِ الأرضِ بشهوةِ البارودِ ورذيلةِ الدم القانيِّ المرشوشِ على عتباتِ المشافيِّ، هكذا فعل الأديب الروسيِّ نيكولا تولستويِّ وهو يرقُم بقلمهِ الأسيفِ مشاهِد الحربِ الضاريَة التي جرت في روسيا تارة وفي أروبَا تارةَ أخرى، تلكَ التي أوقَد نارهَا الملك القصير نابليون بونابارت الذي ابتغَى ترصيعَ نجومَ المجدِ على أكتافِهِ لكنَّه جنَى على الإنسانيَّة كلَّ نواقيسِ الألمِ وعذاباتِ الفقدِ.

لقد اِبتدع الأديب الروسيِّ فنياتِ سرديَّة بارعة اقتدر بِها على توصيفِ المشاهدِ على نحوٍ أقربَ من القارئ، مع بعثهِ في طوايا الرواية مولداتٍ حواريَّة تشخص حالة التمزُّق الوجوديِّ الذي يكتنِه الإنسانِ وهو تحتِ مراسِ الحربِ، و لنتمعَّن

في خطواتِ ذلكَ الجنديُّ الروسيُّ الهزيلَ وهو يستجديِّ جرعةَ ماء علَّها تطفئ نيرانَ العَطشِ المستشريةِ في جسدهِ المطحونِ: وجاء جندي هزيل شاحب الوجه، يلفُّ عنقه بجورب ملطَّخٍ بالدَّم، يطلب ماء للمدفعييِّن بلهجة غاضبة، كان يغمغم بانفعال: إنكم لن تدَعوني على كل حال أنْفُق ككلب حقير؟

نعم إنَّها عينُ الحقيقةِ التي استرفدها الجنديُّ المثخنِ بالجراحِ وهو يصارعُ طيفَ الموتِ بنكهتهِ المالحةِ التي أحدثَت ندوبًا في حلقهِ، فقريبًا سيُرمَى في حفرةٍ ترابيَّة ككلبٍ نافقٍ عزلهُ القطيعِ، ولن يسمعَ قرعَ النِّعال المهوسَةِ بالنَّصرِ، ونشيد الوطنِ، وقداسةَ الفداءِ، لأنَّ الحربَ قطعةُ شطرنج تُدار ببيادق خشبيَّة مآلَها التلفُ في النهاية.

أمَّا المتنافسون خلفَ الستائرِ السوداءَ، فسيتعانقونَ في النهايةِ ويقسِّمون الترَّكةِ ثمَّ يُلقِّحونَ التاريخ بنُطفِ التزييفِ وماءِ التدليسِ.

إنَّ الهدنة التي تتخلَّل أشواط الحربِ ما هي إلا رنين مغناطيسيِّ يحاول الكشفَ عن مواضعِ البهجةِ المتواريةِ في خوذةِ الجنديِّ، تلكَ التي تخلَّى عنها قهرًا لصالح حربٍ عبثيَّة تشطُر الأجساد المحمومة بالشرِّ عن الأرواحِ الفئيدةِ التي تودُّ مكاتفَة السِّلمِ للأبد، وفي هذا يصوِّب الكاتبُ تولستوي عدساتهِ لالتقاطِ صورٍ نادرةٍ أين ترتاحُ البندقيَّة برهةً من الزمنِ، وتترجَّل الابتِسامةُ حينًا عسَاها أن تقتلعَ ألغام الكراهية:

انفجرَ الجنود الرُّوس بضحكة بهيجة صريحة، بلغ من تأثيرها أن اِنتقَلت إلى صُفوف الفرنسييِّن المتجهِّمين، كان يُخيَّل للناظر إلى ذلك المشهد أنَّ الجانبين باتا على وشك إطلاق بنادقهم في الهواء وتفجير ذخائرهم استعدادًا للعودة إلى بلادهم.

بيدَ أن تلك اللحظَة آنَ لها أن تتبدَّد في سرابِ الطيشِ الإنسانيِّ حيثُ البحثُ عن التجبُّر والسيادةِ وافتكاكِ الألقابِ السباعيَّة يئدُ التياراتِ الرَّحيمةِ البيضاءِ التي تهفو إلى الجنوحِ نحوَ مباهجِ السِّلمِ والوفاقِ.

وفي الحربِ تضطربُ الأحصنة، ترتجُّ أوتادُ الأرض، ناهيكَ عن الرُّعاشِ الذي يصيبُ الضُّباط وهم يستطلعونَ مرابِض العدوِّ، ذلكَ أنَّ شبح الموتِ بإمكانهِ أن يجثم على رقبتكَ لو استلقَت جفونكَ دقائق معدودةً وهي تتسوَّلُ ذوقَ عسيلةِ النوم الهنيء المفقودِ منذُ أن ابتلعتِ الحربُ أنفاسَ الطمأنينةِ، هذا ما شعَر به القائدِ الروسيِّ روستوف وهو يتحسَّس كمائِن العدو: إنَّ حِصَان روستوف أيضًا نافد الصَّبر، لا يكاد يستقرُّ على الأرض المغطاة بالجمد، كان ينصب أذنيِّه ويضربُ بقوائمه الأرض، ويميل نحو الأضواء، أمَّا الصَّيحات فقد أخذت تزداد وتتعالى وتذوب في جلبة عامة، لا تستطيع القيام بمثلها إلا الألوف المؤلَّفة من الرِّجال، وكانَت النيران منتشرة في تلك اللحظة على طول خط متناهٍ في البعد.

تكادُ الحركيَّة المبثوثة في طوايا السَّرد أن تتهافتَ على القارئ وهو يتحسَّسُ الرواية ويقلِّبُ صفحاتِها بعينٍ باصرةٍ وعقلٍ سبغت عليهِ مظاهرُ الدهشةِ مما صنعه الروائيِّ من هندسةٍ لغويَّة قلَّ نظيرها، وحبكةٍ بلاغيَّة متينة الصناعةِ، حيثُ الرهبة التي تتوقَّد من دياجيرِ المعركةِ فتتسرَّبُ إلى حصان القائد روستوف فيشرعَ في الالتجاجِ والهيجانِ، ثم ينتقلُ السَّرد ليلتقط تلكَ الأصوات المتماوجة المنبعثةِ من حناجر جنودٍ لا همَّ لهم سوى الالتحامِ ومجاراةِ حيثياتِ الحربِ بِنسِقِها المتوحِّش، أما النيرانُ المنتشرة في مضمار الصِّراعِ فماهي إلا رمزيَّة قاتمة تحيلُ إلى هشاشةِ الصورةِ بإطارها الكلاسيكيِّ أينَ الأجسادُ الملفوفة، والنعالُ المكدَّسة، وأبخرةُ الشواءِ البشريِّ الممزوجِ برائحةِ البارودِ.

وفراقُ الأحبَّةِ ومبارحةِ الأهلِ أشدُّ من الحربِ ذاتِها، فكيفَ بمن اِستُكرِهَ على الوداعِ للذهابِ لجبهاتِ القتالِ هكذا يُروي لنا الكاتبُ ذاكَ الحوارَ الذي تشتعلُ بينَ مفاصلِهِ ولعَ الافتراقِ وسعارَ الاشتياقِ بين الأبِ وابنهِ الأمير أندريهِ قبل توجُّههِ لجبهاتِ القتالِ.

فقال الِابن: لقد جئت أودِّعك يا أبيِّ

حسنًا قبِّلني هنا (وأشار إلى وجنته) شكرًا، شكرًا

لِأيِّ شيِّء تَشكرني؟

لأنَّك تلتحق في الجيش في الوقت المناسب، يا للسعادة! إنك لا تتعلق بثياب امرأتك، إنَّ الواجب قبل كلِّ شيِّء، فشكرًا شكرًا

مهما أظهر الأبُ نشوةً بالغة وهو يرى ابنَه يجاسِرُ قلبهُ ويعصيِّ زوجتهُ ويتوجه صوبَ الحربِ للذودِ عن أرضِ في وجهِ الغزاةِ، إلا أن سلوكهُ الفطريِّ الذي لا يمكنُه إخفاءهُ قد فضحهُ، فتلكَ القبلةِ التي ترجَّاها الأب من ولدهِ في وجنتهِ هي بمثابةِ البصمةِ العاطفيَّة التي تهزُّ الكيانِ الإنسانيِّ وتؤرق الشُعورَ الأبويِّ، فَالعاطفة مازالت معلَّقةً في منطقتِها الرماديَّة وهيَ تئنُّ من جدليَّة الأصواتِ المتعارضة، صوتُ الوطنِ والذبِّ عن تُخومهِ وصوتُ الأبوَّة المتكلِّسة في كلِّ قلبٍ متفطِّر من زوالِ نعمةِ الابنِ.

ومهما نازعتكَ نفسُكَ للتَّوغلِ في صفوفِ العدوِّ ابتغاءَ نيلِ البطولةِ وتجذيلِ اسمكِ في حفرياتِ التاريخِ فإنَّ ذلكَ لا يحجبُ ولعِ الحواسِ بدفءِ الشمسِ، مناخَ الحريَّةِ، أبهة العيش تحتَ ظلالِ السَّكينةِ، هذا ما يبوح به القائِدِ روستوف في خضَّمِ تسعُّر المعاركِ ودنو فتيلِ الرَّدى منهُ: مرَّت سحابة غطت الشمس، فرأى روستوف نقالات أخرى أمامه، وعندئذٍ اتَّحد الرُّعب، الذي أحدثه في نفسه تَخوُّفُه من الموت، بحبه للشمس والحياة، وبدت كلها على وجهه في طابع القلق والغم، فغمغم: ((آه يا رب! أنت يا من علوت في سمائك، أنقذني وصُنِّي واغفر لي!))

لا غرابَةَ أن يستمسِكَ القائِد بتلابيبِ الحياةِ رغم كلِّ تلك الاستعراضاتِ الجانبيَّة التي تدَّعي ذمَّ بهارجَ الدنيا والانحدار في دوامةِ الموتِ، ولأدلُّ على ذلك تضرُّع روستوف للربِّ بأن يمنحهُ القوَّة والصَّلابة ليس لتكسير ترقوة العدو، بل للِاستمرارِ في دائرةِ الحياةِ والجلوس تحت قرصِ الشَّمسِ الدَّفيء، وهو الذي تشوَّف بعينيِّهِ الذَّابلتيِّن شبحَ الموت وهو يحبو على نقالاتِ الجرحَى، هكذا تُفتضحُ البسالةُ الواهيةُ، والبطولةُ المزعومة فلا شيء يُعادل العيشَ في سلامٍ والمتحَ من قوانينهِ البيضاء، فهضم السَّعادةِ أولى من قضمِ جماجمِ الخصمِ، وإنشاء أسرةٍ أرقى من تأسيسِ فرقِ الموتِ التي تبتغيِّ بشهوةٍ استئصالِ شأفَةِ العدوِّ، وإفشاء الحبِّ أمتعُ من ترويجِ عطورٍ الدَّمار المنسكبةِ على رؤوسِ الأرامل.

لعلَّ أفدح ما في الحروبِ أن تُصدِّرَ لنا قسماتِ المنتصر والمنهزمِ في ملمحٍ صوراتيِّ يمورُ بشتى أنواعِ المفارقاتِ وكأنَّنا أمامَ حارتينِ مُتجاورتينِ: الأولى تعاني التُّخمة في الرَّخاء والامتلاءِ في النَّعيم، والأخرى يكادُ البؤس أن يقتلِعَ وجودَها فلا تسمع منهَا إلا همسَ المعاناةِ.



فهذا نابليون بونابرت على جوادهِ يرفسُ جثثَ القتلَى وكبرياءُ النصر يرفعُ هامتَه غداةَ انتهاءِ المعركة، ثمَّ تتبدَّى نزوتهُ البهيميَّة على نحوٍ حقير وهو يُظهرُ الشَّماتةَ في مقتلِ قناصٍ روسيِّ كانت الحروقُ قد طمسَت آدميَّتهُ: قَالَ وهو يرَى أحد القنَّاصَة الروسييِّن ملقًى على الأرض ووجههُ إلى الأسفَل، مسودَّ العنق وأحد ذراعيه ممتدٌ قليلًا ومتصلِّب: إنهم من أجملِ الرجال!

لا تنفكُ العبارة الأخير بموردها اللُّغويِّ السَّاخر في تعريةِ قساوةِ المنتصر وهو يزجيِّ أَردأَ الكلماتِ في حقِّ جنديٍّ هزمته الحربُ وقساوة الطبيعةِ وتعاسة الحظِّ، فصار جثَّة متعفِّنة تنتظرُ الدِّيدان لتنخرَ أمعاءهُ الخاويةِ ومع ذلكَ لم تسلم من إذايةِ المنتصر المتشخِّص في الملك نابليون بونابرت.



وفي الاتجاه المعاكس نرى الأمير الروسيِّ أندريه على وشكِ الرحيل عن الدنيا بعد أن أنهكتهُ الجراحُ واستبدَّ بهِ الألم بيدَ أنَّ الحروفَ الأخيرة التي نطقَها كانَت المولجَ الأكثرَ تأثيرا في وجدانِ المتلقيِّ ما يوحيِّ بتملُّكِ الكاتب الروسيِّ لأسلوبٍ نادر يصاقبُ اللفظةَ الدَّامغة بحبر الشقاءِ الإنسانيِّ مع الوصفِ الباهرِ في دقائقهِ الاستثنائيَّة: كانت أول فكرة واتَتْه عند يقظته هي: ((أين تلك السَّماء العميقة البَعيدة التي لم أكن أعرفها من قبل والتي اكتشفتُها اليوم؟)) ثم تساءل: ((وهذا الألم أيضًا، أمَا كنتُ أجهله؟ نعم، لقد كنت أجهلُ كلَّ شيء حتى الآن، إطلاقًا كل شيء. لكن أين أنا؟))



تنفتحُ السَّردية على سيلٍ عرمرمٍ من التراجيديا لأمير يشكو الهوانَ في حضرةِ الحربِ التي أمعنت في إذلالهِ وهو سليل أسرةٍ ساميةِ المذهبِ، سامقة المنشئ، ومع ذلكَ راحَ يورِّدُ مشَاهدَ نورانيَّة قلَّما أدركها وهو معانقةُ قممِ السَّماء، وكأن الجسدَ اقتنع بالصمتِ الأبديِّ وهو الذي ألجمتهُ الجراحُ العاتيةِ، وحانَ للأرواحِ أن تعرجَ في مقامِ عليٍّ تكنيةً عن مساراتِ الاحتضارِ بأزمنتِها الباعثةِ على الدَّهشةِ.

ختامًا لا ضير أن يتبوَّأ الأدب الروسيِّ شواهِقَ المجدِ الإبداعيِّ وهذا نظير قوَّتهِ التسريديَّة، ولغتهِ الوصفيَّة الانشطاريَّةِ التي تضع الإنسانَ وأعطابِهِ الوجوديَّة، ونزاعاتهِ النَّفسيَّة في صميمِ الدِّلالةِ النصيَّة الكبرَى، علاوةَ على الرُّؤى الباصرةِ القمينةِ بمكاشفةِ تلاوينَ من المفارقاتِ التي تعتصرُ يومياتِ الناس وهم تحتَ غيمةِ الحربِ السَّوداء، كما فعلَ الأديب الروسيِّ نيكولا تولستوي في رائِعتهِ الحرب والسَّلام.

*مدونات شومان

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