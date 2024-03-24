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فرصة للشراء .. انخفاض ليرة الذهب 6 دنانير في الأردن

3/24/2024 6:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار 6 دنانير بعد انخفاض سعر غرام الذهب مساء الخميس بمقدار 80 قرشاً.


وبلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 355 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 311 ديناراً وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وأشار إلى أن سبب الانخفاض نهاية الأسبوع الماضي هو عادة الأسواق العالمية بعد كل صعود حاد أن تقوم بعمليات جني أرباح نتيجة عمليات البيع مما يؤدي إلى هبوط قد يكون مؤقتًا.


وأضاف أن سعر الاونصة اليوم وصل إلى 2165 دولارًا في التداولات العالمية.


هذا واستقر سعر ليرة الذهب اليوم الأحد من عيار 21 عند 43.7 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارًا للشراء منهم."


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