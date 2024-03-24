فوز شيانتيك وهزيمة سبالينكا في ميامي المفتوحة للتنس

بعد هطول الأمطار على مدار يومين سطعت الشمس من جديد في بطولة ميامي المفتوحة للتنس أمس السبت واستفادت البولندية إيجا شيانتيك حاملة اللقب من تحسن الأحوال الجولة بينما تسعى لأن تصبح ثاني لاعبة تحرز لقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة تواليا أكثر من مرة وفازت بسهولة 6-1 و6-1 على الإيطالية كاميلا جورجي.

وفي تناقص صارخ لمسيرة شيانتيك تعثرت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء وخرجت من البطولة في نوبة غضب حطمت خلالها مضربها وغادرت أرض الملعب دون مصافحة أحد عقب هزيمتها 6-4 و1-6 و6-1 أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

ويرفض لاعبو أوكرانيا مصافحة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مباراتها الثانية خلال يومين بعد رحيل صديقها السابق كونستنتين كولستوف منتحرا على ما يبدو بدت سبالينكا منهكة بدنيا وذهنيا وعاطفيا بعد مرورها بظروف صعبة مؤخرا.

وبعد حسم المنافسة الأوكرانية المباراة حطمت سبالينكا مضربها وغادرت الملعب.

وبالفوز صعدت كالينينا إلى دور 16 الذي ستواجه فيه لاعبة قازاخستان يوليا بوتينتسيفا.

وسبق لشيانتيك بطلة إنديان ويلز الفوز بلقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في 2022 وإذا توجت بلقب ميامي هذا العام فإنها ستحقق الانجاز مرة أخرى وستنضم بذلك إلى الألمانية المعتزلة شتيفي جراف وهي الوحيدة التي سبق لها التتويج بهذه الثنائية أكثر من مرة.

وبدأت شيانتيك مسيرتها في ميامي بطريقة رائعة إذ حققت الفوز الكاسح في 69 دقيقة.

وقالت بعد الفوز "اليوم بالتأكيد كان يوما إيجابيا تماما."

وستلتقي شيانتيك في الدور المقبل مع التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا المصنفة 26 في البطولة والتي سبق لها الفوز على شيانتيك في الدور الثالث في أستراليا المفتوحة هذا العام.

وفي مباراة أخرى فازت اليابانية العائدة بعد إجازة أمومة نعومي أوساكا على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-2 و7-6.

وفازت المصنفة الخامسة الأمريكية جيسيكا بيجولا على الصينية تشو لين بانسحاب الأخيرة بسبب وعكة صحية عندما كانت النتيجة تشير لتقدم بيجولا 6-4 و4-1.

وستلتقي بيجولا في الدور المقبل مع الكندية ليلى فرنانديز التي فازت على الكولومبية إيمليانا أرانجو 6-4 و6-2.

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