آليات إسرائيلية تحاصر مستشفيين في خان يونس وسط قصف عنيف

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الأحد، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، وسط قصف عنيف للغاية وإطلاق نار كثيف.

وقالت الجمعية، في منشور أوردته على منصة "إكس" اليوم، إن آليات الاحتلال تحاصر حاليا مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، إضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات والمسيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين".

ووفق الوكالة، "لجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هربا من القصف الإسرائيلي، وفي 15 فبراير الماضي، داهمت قوات الاحتلال المستشفى في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها بعمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى واعتقال للمئات من النازحين فيها، إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى".

يأتي ذلك في وقت تواصل القوات الإسرائيلية، محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي.





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