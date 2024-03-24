Sunday, 24 March 2024 01:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرقاش: الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج

3/24/2024 6:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، مضيفا يحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "تواصل الإمارات دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، الأرقام تتحدث عن نفسها بشأن الصدارة الاماراتية في المساعدات التي أرسلها العالم إلى غزة".

وأضاف "ويحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108014824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث