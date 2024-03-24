قرقاش: الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، مضيفا يحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "تواصل الإمارات دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، الأرقام تتحدث عن نفسها بشأن الصدارة الاماراتية في المساعدات التي أرسلها العالم إلى غزة".

وأضاف "ويحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية".





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