تعاون stc مع فريق "زاجل" التطوعي لإطلاق مبادرات مجتمعية طوال شهر رمضان

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 23 مارس 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن تعاونها الاستراتيجي مع فريق "زاجل" التطوعي لإطلاق مبادرات مجتمعية و انسانية مختلفة في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان. وكجزء من حملتها الرمضانية "بالخير نروح أبعد"، تعاونت stc مع فريق زاجل التطوعي للمساعدة في دعم أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك. يعد دعم المجتمع وتقديم يد العون للمحتاجين عنصرين أساسيين في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات في stc، مع التركيز في المقام الأول على خلق تأثير إيجابي ومستدام. ويتضمن التعاون مع فريق زاجل التطوعي مجموعة متنوعة من المبادرات والأنشطة المجتعية التي تهدف إلى دعم المحتاجين ورد الجميل للمجتمع، مما يعكس القيم و الجوهر الحقيقي وراء شهر رمضان المبارك.
ومن خلال حملتها الرمضانية "بالخير نروح أبعد" التي تجسد معاني الكرم، تهدف stc وفريق زاجل التطوعي إلى التأثير في حياة شريحة كبيرة من المجتمع في جميع أنحاء الكويت. وتشمل أنشطة الحملة توزيع وجبات إفطار صائم، وإيواء المصلين في مسجد الرشيد، وتنظيم فطور لمجموعة كبيرة من الناس، وتوزيع هدايا العيد على الأسر المحتاجة. وأشارت stc في بيان لها إلى أن هذا التعاون سيساعد الشركة على نشر السعادة والإيجابية في جميع أنحاء المجتمع، بما يتماشى مع شعار حملتها الرمضانية 2024 بعنوان "بالخير نروح أبعد".
المبادرات المجتمعية طوال شهر رمضان
توزيع وجبات إفطار صائم
أوضحت stc أنه سيتم توزيع وجبات إفطار صائم، بدعم من فريق زاجل التطوعي، على الأسر المحتاجة في مختلف مناطق الكويت. وتأتي هذه المبادرة كنشاط أساسي ضمن حملة stc الرمضانية السنوية وتهدف إلى التأكد من توفير الإفطار المناسب إلى الأسر المحتاجة لنجسد روح و قيم العطاء و المسؤولية المجتمعية في شهر العطاء.
أكبر مائدة إفطار
واستكمالاً لهذه المبادرة، ستقوم stc بتنظيم أكبر مائدة إفطار للصائمين في الكويت خلال شهر رمضان المبارك في المباركية، حيث ستخدم المبادرة أكثر من 1500 شخص . وسيتم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع بلدية الكويت وكذلك "جاهز-الكويت"، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال خدماتها عبر الإنترنت.
خدمة المصلين خلال العشر الأواخر
وإلى جانب الإفطار، ستقوم stc وفريق زاجل التطوعي بخدمة المصلين خلال العشر الأواخر من رمضان في مسجد الراشد في العديلية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المصلين خلال هذا الوقت المميز من الشهر الكريم، من خلال تقديم المرطبات والوجبات الخفيفة لهم خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم.
زاجل Expo
بالإضافة إلى ذلك، سيشمل التعاون بين "stc" وفريق "زاجل" التطوعي توزيع هدايا العيد على العائلات المحتاجة في معرض زاجل الذي سيقام في كيفان. و ضمن حملة stc الرمضانية "سعراتك = انترنت" وبالتعاون مع نادي فلير سيتم توزيع خط انترنت على الاسر المتعففة خلال المعرض بالاضافة الى توزيع هدايا على الاطفال.
وشددت stc في بيان لها على أن التعاون مع فريق زاجل التطوعي لا يتوافق فقط مع الركائز الأساسية لإطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، ولكن أيضًا مع القيم المرتبطة برمضان، المعروف أيضًا بشهر العطاء. وبناءً على هذا الأساس، تطمح stc إلى مواصلة العطاء المستمر للمجتمع، وتوسيع نطاق وصولها إلى أكبر شريحة من المحتاجين من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الكيانات في القطاعين الخاص و الحكومي لخلق تأثير أوسع وأقوى. هذا وتعكس هذه الشراكات التزام stc بإثراء حياة أفراد المجتمع والعملاء والمجتمعات التي تخدمها، مما يدل على تفانيها في تعزيز الشعور بالعطاء والدعم داخل المجتمع.
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