السويدي إريكسون يحقّق حلمه بتدريب ليفربول في إنفيلد

حقّق السويدي سفن-غوران إريكسون، مدرب المنتخب الانجليزي لكرة القدم سابقاً والذي يصارع مرض السرطان، حلمه بتدريب فريق ليفربول خلال مباراة الأساطير الخيرية أقيمت السبت على ملعب إنفيلد.

ودخل السويدي البالغ من العمر 76 عاماً، أرض الملعب بابتسامة عريضة، في حين كانت الجماهير تلّوح بأوشحة حمراء وتنشد اغنية النادي الشهيرة "لن تسير وحدك أبداً"، قبل صافرة بداية المباراة التي أقيمت أمام 59650 شخصًا، وهو رقم قياسي لحدث من هذا النوع في ليفربول، وفقًا لما أفاد النادي.

جلس إريكسون على دكة البدلاء إلى جانب نجوم سابقين أمثال الويلزي إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج، لقيادة فريق من "أساطير" ليفربول ضمّ أيضاً البولندي يرزي دوديك والسلوفاكي مارتن شكرتيل وستيفن جيرارد والاسباني فرناندو توريس، ضد مجموعة من اللاعبين السابقين لأياكس أمستردام الهولندي.

وتأخر ليفربول بهدفي ديرك بويريغتر (2) وكيكي موسامبا (43)، قبل أن يسجل رباعية تناوب عليها الفرنسي غريغوري فينيال (54) ومواطنه جبريل سيسيه (75)، المغربي نبيل الزهر (81) وتوريس (85).

وعبّر إريكسون الجمعة في المؤتمر الصحافي قبل اقامة المباراة الخيرية عن سعادته بتدريب فريق ليفربول، واصفا هذه التجربة بـ "الحلم".

وتابع "عندما كنت مدربًا، كنت أحلم دائمًا بتدريب ليفربول لكن ذلك لم يحدث أبدًا. لقد كان الأمر قريبًا، وجرت مناقشات منذ سنوات عدّة. لم يحدث ذلك أبدًا. لكنه يحدث الآن!".

وكان إريكسون كشف في يناير الماضي، أنه قد يعيش "عاما واحدا على أبعد تقدير" بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس. وتحدث حينها عن حبه الكبير لليفربول قبل أن يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من تدريبه خلال مسيرته.

ولم تتجاهل ادارة ليفربول حلم إريكسون، فعرضت عليه قيادة فريق من أساطير النادي في مباراة ستذهب ارباحها لمؤسسة النادي الخيرية.

وقال السويدي الجمعة "عندما سألوني، اعتقدت أنها مزحة. كان جوابي "بالطبع"، بالإضافة إلى أنها ايضا للأعمال الخيرية، مما يجعل التجربة أفضل".

وأوضح إريكسون أن حبه للـ "ريدز" ينبع من محبة والده الذي يُعّد من مشجعيه.

وذكر أنه راسل ليفربول في عام 1979 عندما كان لا يزال مدربًا شابًا في السويد من اجل حضور التمارين. وتابع "لقد شاهدت مباراة وحصة تدريبية، وكان لي شرف الدخول إلى غرفة الملابس، لقد كان الأمر رائعًا ومذهلا".

وتولى إريكسون قيادة منتخب "الاسود الثلاثة" بين 2001 و2006، وقاده إلى الدور ربع النهائي في مونديالي 2002 و2006، كما أشرف على تدريب عدة فرق أبرزها مانشستر سيتي وليستر سيتي وبنفيكا البرتغالي، كما كانت له تجربة في الملاعب الإيطالية مع روما وفيورنتينا ولاتسيو، إضافة الى محطات في الصين والفليبين وساحل العاج في مسيرة تدريبية دامت 42 عامًا.

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