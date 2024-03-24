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جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا سعيد بالتجربة رغم الخسارة وديا أمام البرازيل

3/24/2024 5:17:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم تنل الخسارة 1-صفر أمام البرازيل وديا من معنويات جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إذ أنه قيم عددا من الوجوه الجديدة في الفريق استعدادا لبطولة أوروبا 2024.

وفاز منتخب البرازيل الذي يعاني من الإصابات بالمباراة بفضل هدف سجله إندريك (17 عاما) بعدما نزل بديلا.

وقال مدرب إنجلترا في مؤتمر صحفي إن المباراة كانت متكافئة وشهدت تغييرات أجراها استعدادا لبطولة أوروبا.

وأضاف المدرب البالغ عمره 53 عاما "لست محبطا من أداء الفريق. الفارق في النهاية كان لحظة واحدة، حقا... بضعة أخطاء حسمت المباراة".

وافتقدت إنجلترا جهود عدد من اللاعبين الأساسيين في ويمبلي، بينهم القائد المصاب هاري كين الذي سيغيب كذلك عن مواجهة بلجيكا وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وأثنى ساوثجيت، الذي بدا سعيدا بأداء اللاعبين، على المشاركة الأولى لكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل.

ورغم أن أولي واتكينز لم يحظ بفرص محققة للتسجيل، فإن ساوثجيت قال إنه سعيد بمساهمة مهاجم أستون فيلا.
وقال المدرب "كنا بحاجة إلى معرفة إلى أين سنتجه إذا لم يكن لدينا هاري (كين) في مباراة كبيرة. كانت تجربة جيدة".
وتعرض كين مهاجم بايرن ميونيخ لإصابة في الكاحل في فوز فريقه 5-2 على دارمشتاد بالدوري الألماني

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