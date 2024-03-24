دوريفال جونيور مدرب البرازيل: الفوز على إنجلترا مجرد بداية

قال دوريفال جونيور إن الفوز 1-صفر على إنجلترا في ملعب ويمبلي وديا في مباراته الأولى مدربا لمنتخب البرازيل لكرة القدم مجرد خطوة أولى نحو إعادة الفريق الفائز بكأس العالم خمس مرات إلى المسار الصحيح.

وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تراجع مستواها ما كلف مدربها فرناندو دينيز منصبه هذا العام.

وأبلغ دوريفال الصحفيين "إنها لحظة مميزة جدا بالطبع. في مناسبات قليلة فقط فاز منتخب البرازيل على إنجلترا، وهذا ينبئ بشيء عنا. يجب ألا نغفل حقيقة أن هذا مجرد بداية عملنا".

وافتقد مدرب ساو باولو السابق جهود عدد من اللاعبين الأساسيين للإصابة، وشهدت تشكيلته الأساسية مشاركة خمسة لاعبين لأول مرة مع المنتخب.

وقال "ثقتي بهؤلاء الفتية كبيرة. أنتظر الكثير من هذا الفريق، لكنني أعتقد أن هذا يظهر ما يمكننا فعله مستقبلا".

وحسمت البرازيل الفوز بهدف في الدقيقة 80 أحرزه البديل إندريك (17 عاما)، ليصبح أصغر لاعب سنا يسجل في مباراة دولية للفريق الأول بملعب ويمبلي.

وقال دوريفال عندما سئل عن اللاعب الشاب الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد من بالميراس في يوليو

المقبل "إذا حافظ على العقلية التي ظهر بها حتى الآن، فسيكون اسما مهما للغاية في كرة القدم البرازيلية والعالمية".

ويلعب منتخب البرازيل أمام إسبانيا في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

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