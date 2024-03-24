استبعاد ناصر الدوسري من تشكيلة السعودية للإصابة

أعلن منتخب السعودية اليوم السبت إصابة الظهير ناصر الدوسري ليستبعد من التشكيلة التي تستعد لمواجهة طاجيكستان في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفازت السعودية 1-صفر على طاجيكستان يوم الخميس قبل تكرار المواجهة الثلاثاء المقبل.

وقال منتخب السعودية عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "قرر المدرب روبرتو مانشيني استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر وذلك بناء على تقرير طبي".

وأضاف البيان أن المنتخب تواصل مع نادي الهلال "لمتابعة حالة اللاعب".

وشارك الدوسري (25 عاما) في 26 مباراة بكل المسابقات مع الهلال في الموسم الحالي.

وتتصدر السعودية المجموعة السابعة ولها تسع نقاط متقدمة بفارق خمس نقاط على طاجيكستان والأردن، بينما تقبع باكستان في المركز الأخير دون أي نقطة.

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