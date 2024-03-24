ثريدز يطلق نسخة تجريبية تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم مع شبكات فيديفيرس

دخل تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز رسميا عالم شبكات فيديفيرس، وأعلنت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصات فيسبوك وثريدز أن النسخة التجريبية لخاصية مشاركة حسابات ثريدز على شبكات فيديفيرس، مفتوحة حاليا أمام المستخدمين من سن 18 عاما فأكثر. وهذا التحديث متاح حاليا في ثلاث دول كبداية ومنها الولايات المتحدة وكندا واليابان.

يذكر أن ميتا أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء اختبار الخاصية على شبكة ماستودون وغيرها من الشبكات التي تدعم برتوكول أكتيفيتي باب.

ولتفعيل الخاصية الجديدة يدخل المستخدم إلى إعدادات حسابه ويختار مشاركة فيديفيرس. ستظهر قائمة تشرح ما هي فيديفيرس والتي تصفها الشركة بأنها "شبكة اجتماعية لأجهزة خادم متصلة" حيث يمكن للناس "متابعة الناس الآخرين على أجهزة خادم مختلفة ليشاهدوا ويتفاعلوا مع محتوى هذه الخوادم بنفس الطريقة التي تسمح بها خدمات البريد الإلكتروني للناس بالتواصل مع بعضهم البعض بغض النظر عن الخدمة التي يستخدمها كل واحد منهم".

وبمجرد تشغيل الخاصية، يمكن للأشخاص الموجودين على الخوادم الأخرى مثل ماستودون إيجاد الملف الشخصي للمستخدم على تطبيق ثريدز مع إمكانية التعبير عن الإعجاب بالصفحة أو إعادة بث محتواها أو مشاركة المشاركات مع مستخدمين آخرين. يتيح هذا الفرصة للمستخدم لكي يتواصل مع أشخاص آخرين ليس لهم حسابات على ثريدز لكنهم يستخدمون تطبيقات تواصل اجتماعي مختلفة.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هناك بعض القيود مثل عدم القدرة على رؤية حساب المستخدم الذي يعبر عن إعجابه بمشاركة المستخدم الذي قام بتفعيل الخاصية أو رد عليها عبر خدمات أخرى. كما لا يمكن للمستخدم نشر مشاركات تتضمن استطلاعا للرأي.

ورغم العقبات مازال واضحا أن ميتا تسعى لجعل ثريدز جزءا من نظام الشبكة الاجتماعية غير المركزية بعد 8 شهور فقط من إطلاق هذا التطبيق.

يذكر أن الشبكات الاجتماعية غير المركزية هي اتجاه جديد على الإنترنت يستهدف تطوير شبكات تواصل اجتماعي وإنترنت جديدة لا تخضع لسيطرة الشركات الكبرى في العالم مثل جوجل وفيسبوك، مثل الشبكة المعروفة باسم ويب3.



