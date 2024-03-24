صاروخ روسي يخترق المجال الجوي البولندي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت القوات المسلحة البولندية أن روسيا انتهكت المجال الجوي البولندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بصاروخ كروز أُطلق على أهداف في غرب أوكرانيا.
وقالت القوات المسلحة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "في 24 مارس الساعة 04.23 صباحا (03.23 بتوقيت غرينتش)، حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بصاروخ كروز أطلقه الطيران بعيد المدى لروسيا الاتحادية اللية الماضية".
وأضافت "دخل الجسم أجواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين) ومر بها لمدة 39 ثانية. وخلال الرحلة بأكملها، رصدته أنظمة الرادار العسكرية".
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