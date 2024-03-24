صاروخ روسي يخترق المجال الجوي البولندي

أكدت القوات المسلحة البولندية أن روسيا انتهكت المجال الجوي البولندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بصاروخ كروز أُطلق على أهداف في غرب أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "في 24 مارس الساعة 04.23 صباحا (03.23 بتوقيت غرينتش)، حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بصاروخ كروز أطلقه الطيران بعيد المدى لروسيا الاتحادية اللية الماضية".

وأضافت "دخل الجسم أجواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين) ومر بها لمدة 39 ثانية. وخلال الرحلة بأكملها، رصدته أنظمة الرادار العسكرية".





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