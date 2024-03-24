أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 436 ألفاً و750 جندياً

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 436 ألفا و750 جنديا، بينهم 990 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6876 دبابة، منها 24 دبابة أمس السبت فقط، و13158 مركبة قتالية مدرعة و10855 نظام مدفعية و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و723 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8510 طائرات مسيرة، و1992 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14407 من المركبات وخزانات الوقود، و1778 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.





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