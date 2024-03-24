Sunday, 24 March 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة جديدة لـ«تريندز» تقارن بين الجماعات المتطرفة الحديثة والقديمة

3/24/2024 5:17:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد 19 من سلسلة "اتجاهات حول الإسلام السياسي" بعنوان: "مسارات التطرف العنيف: مقارنة بين تنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية وداعش"، قدمت تحليلاً مقارناً بين مسارات التطرف العنيف، وسلطت الضوء على التغيرات التي طرأت على طبيعة التنظيمات والأفكار والعوامل المؤدية إلى التطرف وتناولت الفروق بين "العنف القديم" الذي مثله تنظيما "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" وبين "العنف الجديد" الذي يمثله تنظيم "داعش".

وحددت الدراسة مسألتين رئيسيتين كسبب رئيسي للفرق بين "العنف القديم" و"العنف الجديد" وهما البنية التنظيمية، حيث تميزت تنظيمات "العنف القديم" بوجود بنية تنظيمية محكمة تأسست في بيئة محلية "وطنية"، بينما تفتقر تنظيمات "العنف الجديد" إلى بنية تنظيمية قوية، وتنتشر على نطاق عالمي، والبناء العقائدي، حيث اعتمدت تنظيمات "العنف القديم" على بناء عقائدي قوي وعميق، مستندةً إلى أدبيات فقهية واسعة، بينما تعتمد تنظيمات "العنف الجديد" على وثائق حركية غير عميقة فقهياً وعقائدياً.

وأضافت الدراسة أن عوامل جديدة دخلت في تجنيد عناصره "العنف الجديد"، كالانتقام والتهميش والشبكات المالية وغيرها من العوامل غير الدينية التي كانت حاضرة في الماضي، ولكنها باتت أساسية حالياً.

وأوضحت أن قوة البنية التنظيمية لجماعات نهايات القرن الماضي، جعلتها تدار بشكل مركزي من خلال قيادات عُرفوا بالأمراء يجندون بشكل مباشر العناصر الجديدة، بينما تعتمد تنظيمات "العنف الجديد" على التجنيد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108014745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث