دراسة جديدة لـ«تريندز» تقارن بين الجماعات المتطرفة الحديثة والقديمة



أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد 19 من سلسلة "اتجاهات حول الإسلام السياسي" بعنوان: "مسارات التطرف العنيف: مقارنة بين تنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية وداعش"، قدمت تحليلاً مقارناً بين مسارات التطرف العنيف، وسلطت الضوء على التغيرات التي طرأت على طبيعة التنظيمات والأفكار والعوامل المؤدية إلى التطرف وتناولت الفروق بين "العنف القديم" الذي مثله تنظيما "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" وبين "العنف الجديد" الذي يمثله تنظيم "داعش".

وحددت الدراسة مسألتين رئيسيتين كسبب رئيسي للفرق بين "العنف القديم" و"العنف الجديد" وهما البنية التنظيمية، حيث تميزت تنظيمات "العنف القديم" بوجود بنية تنظيمية محكمة تأسست في بيئة محلية "وطنية"، بينما تفتقر تنظيمات "العنف الجديد" إلى بنية تنظيمية قوية، وتنتشر على نطاق عالمي، والبناء العقائدي، حيث اعتمدت تنظيمات "العنف القديم" على بناء عقائدي قوي وعميق، مستندةً إلى أدبيات فقهية واسعة، بينما تعتمد تنظيمات "العنف الجديد" على وثائق حركية غير عميقة فقهياً وعقائدياً.

وأضافت الدراسة أن عوامل جديدة دخلت في تجنيد عناصره "العنف الجديد"، كالانتقام والتهميش والشبكات المالية وغيرها من العوامل غير الدينية التي كانت حاضرة في الماضي، ولكنها باتت أساسية حالياً.

وأوضحت أن قوة البنية التنظيمية لجماعات نهايات القرن الماضي، جعلتها تدار بشكل مركزي من خلال قيادات عُرفوا بالأمراء يجندون بشكل مباشر العناصر الجديدة، بينما تعتمد تنظيمات "العنف الجديد" على التجنيد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.





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