«إنفستوبيا 2024» تشهد إعلان صندوق استثماري جديد لمؤسسة «IOTA» بقيمة 10 ملايين دولار

شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس "إنفستوبيا"، إعلان مؤسسة "أيوتا إيكوسيستم دي إل تي IOTA Ecosystem DLT" إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، يركز على تطوير حلول تكنولوجيا التجارة "TradeTech" ودعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع المغامرة التي تعتمد على مشاريع التكنولوجيا الرقمية وترميز الأصول الحقيقية.

ويندرج هذا الإعلان الذي تم خلال فعاليات "إنفستوبيا 2024"، ضمن رؤية "إنفستوبيا" لتحفيز رواد الأعمال على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوفير كافة الممكنات والفرص التي تدعم نمو وازدهار مشاريعهم الابتكارية.

ويهدف الصندوق الذي تم إطلاقه بالتعاون مع "TLIP"- المنظومة الرقمية المتخصصة في تخزين ومشاركة البيانات التجارية، إلى تعزيز بيئة تكنولوجيا التجارة، والإسهام في إنشاء منظومة تجارية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءةً، وإتاحة حلول التمويل التجاري أمام الشركات والحكومات، وذلك انسجاماً مع توجه دولة الإمارات نحو تطوير التقنيات المطبقة في التجارة العالمية، وبدعم وتسهيل من "إنفستوبيا"؛ إذ سيتم التركيز على دعم الشركات الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد قارة إفريقيا.

وتشكل هذه الاستثمارات المعلن عنها خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مشهد التجارة والتمويل الرقمي، فمن خلال توفير بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي، سيتسنى لمؤسسة "IOTA" إتاحة إمكانات وآفاق جديدة لتجارة عالمية مرنة وفعالة، ما يفيد المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وكان لـ "إنفستوبيا 2024" دور محوري في تسهيل إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد، حيث وفرت منصة مثالية لعرض حلول "IOTA" المبتكرة أمام مجتمع المستثمرين وصانعي القرار العالميين ومكّنتها من التواصل مع الشركاء.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز التكنولوجيا التجارية والحلول الرقمية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا ووجهة تجارية رائدة قادرة على إعادة تشكيل آليات التجارة العالمية ودعمها بأحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تكون دولة الإمارات العاصمة العالمية للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.

وتعد "IOTA" ، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، مؤسسة عالمية تهدف إلى تطوير الجيل التالي من تقنيات الحوكمة اللامركزية لبناء اقتصاد رقمي جديد من خلال إعادة تصميم الطريقة التي يتصل بها الأشخاص والأجهزة ويتشاركون فيها المعلومات والقيمة، حيث تستخدم تقنيات جديدة ومتقدمة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية وتقنية البيانات الموزعة وإنترنت الأشياء وترميز الأصول الحقيقية وتطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة الأخرى. وتتعاون المؤسسة مع منظومة عالمية وشركاء للبحث وتطوير التقنيات التي تحقق تأثيراً مستداماً.

واستضافت "إنفستوبيا 2024" ضمن فعالياتها التي استمرت لمدة يومين نهاية فبراير الفائت في أبوظبي نخبةً من المستثمرين والشركات وقادة الاقتصاد والخبراء ورواد الأعمال، وهيأت مناخاً ملائماً للتواصل والتعاون واستشراف فرص الاستثمار المشترك، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة ناقشوا مجموعةً من أهم مواضيع الاستثمار والاقتصاد الجديد بما في ذلك قطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والإبداعي والاستثمار في الرياضة والتكنولوجيا والتقنيات المالية الحديثة والرعاية الصحية والاقتصاد الأخضر واستثمارات رأس المال المغامر.





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