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مواري يفوز على إتشيفري وزفيريف يتقدم في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

3/24/2024 5:17:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق البريطاني أندي موراي أفضل انتصاراته في العام الحالي حتى الآن عقب فوزه على الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفري في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وصعد موراي للدور الثالث عقب فوز على اللاعب الأرجنتيني، المصنف رقم 30 على العالم 7 / 6 (7 / صفر) و6 / 3 في مباراة توقفت بسبب المطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن موراي /36 عاما/ ثأر فليلا من خسارته أمام نفس اللاعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي أقيمت في يناير الماضي.

ويلتقي موراي في الدور التالي، مع الشاب التشيكي توماس ماتشاك، الذي تغلب على الروسي أندريه روبليف، المصنف السادس على العالم.

ويلتقي كاميرون نوري، المصنف الأول في بريطانيا، مع المصنف الثالث بالبطولة الروسي دانييل ميدفيدف في دور الـ64 بعدما تغلب على الإيطالي فلافيو كوبولي 7 / 5 و6 / 7 و6 / 2.

وانتهت البطولة بالنسبة للبريطاني جاك درابر، بعدما خسر أمام التشيلي نيكولا ياري، لمصنف 23 على العالم، 6 / 7 (5 / 7) و6 / 4 و6 / 7 (2 / 7).

وودع البريطاني دان إيفانز المسابقة عقب الخسارة أمام الأمريكي كريستوفر يوبانكس 6 / 7 و6 / 3 و6 / 7.
وتأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الثالث عقب فوزه على الكندي فيلكيس أوجر الياسيم 6 / 2 و6 / 4، والفرنسي جايل مونفيس عقب فوزه على الأسترالي جوردون تومسون 6 / 7 و6 / 1 و6 / 2.

وفاز الإسباني كارلوس ألكاراز على مواطنه روبرتو كاربالس 6 / 2 و6 / 1 ، والروسي كارين خاشانوف على
الصربي لاسلو جيري 6 / 2 و6 / 4، والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على النمساوي سيبستيان أوفنر 7 / 6 و6 / 7 و6 / 1.

وتغلب البولندي هوبرت هوركاش على الروسي ألكسندر شيفتشينكو 6 / 4 و7 / 6 و6 / 3 ، والأمريكي سيباستيان كوردا على الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت 6 / 7 و6 / 3 و6 / 4.

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