أحمد بن شعفار: «إمباور» لها دور ريادي في التفاعل مع مبادرة «ساعة الأرض»

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن للمؤسسة دورا رياديا في التفاعل مع مبادرة «ساعة الأرض» فهي تقدم خدمات تبريد المناطق لمختلف المناطق في دبي عبر أنظمة تخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لـ 50% مقارنةً بأجهزة التكييف التقليدية، ونجحت منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي في توفير 1216 ميغا وات، وبلغت الوفورات الإجمالية في بناء محطات التبريد، التي حققتها المؤسسة 4 مليارات و300 مليون درهم، مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وقال بن شعفار على ان إمباور لم تكتف بتقديم خدمات تبريد المناطق وإنما رسخت مكانتها بوصفها قدوةً ونموذجاً في هذه الصناعة، وتبنت نهجاً راسخاً يقوم على تشجيع الابتكار وتوظيف مختلف التقنيات لبلوغ معايير أعلى في التنمية المستدامة.

وأشار بن شعفار إلى أن إمباور توائم استراتيجيتها مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تنفذ رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، بأن تكون دبي المدينة الأكثر استدامةً في العالم، من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة بدبي التي تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة بدبي بنسبة 30% بحلول عام 2030، واستراتيجية الإمارات للطاقة، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الطاقة بنسبة 70% بحلول عام 2050.





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