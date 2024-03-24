هيئة الهلال الأحمر توزع 800 سلة غذائية في إقليم بلوشستان الباكستاني

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية في باكستان، وتقديم الدعم الإنساني المستمر للمعوزين والمحتاجين في العديد من المناطق في هذا البلد، وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجات أسرهم خلال الشهر الفضيل.

ونفذ مكتب الهيئة في باكستان مشروع توزيع 800 سلة غذائية في إقليم بلوشستان، شملت مناطق "بسني" و"جوادر" و"بنجغور"، وذلك بغرض التخفيف عن الأسر غير القادرة في هذه المناطق، وفي إطار مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومساعي الهيئة للتوسع في تنفيذ مشاريعها الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أطلقت قبيل بداية شهر رمضان المبارك، حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار "رمضان عطاء مستمر"، التي يستفيد منها نحو 1.8 مليون شخص في دولة الإمارات، وفي 44 دولة حول العالم.

وتتضمَّن برامج الهيئة إفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والمير الرمضاني، وكسر الصيام، وتبلغ تكلفتها المبدئية نحو 37 مليونا و606 آلاف و500 درهم؛ إذ عزَّزت الهيئة برامجها الرمضانية هذا العام للحدِّ من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من الدول.





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