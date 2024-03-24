كوريا الشمالية تحل وكالة تهدف لإعادة التوحيد مع جارتها الجنوبية

تردد أن كوريا الشمالية حلت وكالة أخرى تسهى لإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، وذلك في إطار قرار بيونغ يانغ لحل الوكالات الحكومية المسؤولة عن تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، بحسب ما قالته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد إن الجبهة الديمقراطية لإعادة توحيد كوريا عقدت اجتماعا للجنتها المركزية أمس السبت، وأقرت الحل الرسمي لها.

وفي ظل تأكيد كوريا الشمالية لسياستها المعدلة بشأن العلاقات بين الكوريتين وإعادة التوحيد، التي تصنف كوريا الجنوبية على أنها عدو رئيسي، قالت اللجنة المركزية للوكالة التي تم حلها إن العلاقات بين الكوريتين تحولت دائما إلى دولتين معاديتين في حالة حرب.

وأضافت اللجنة أنها توصلت لاتفاق بأنه لم يعد هناك حاجة لوجود الوكالة.





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