حداد وطني في روسيا بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو

تعيش روسيا اليوم الأحد يوم حداد وطني بعد المجزرة التي وقعت في قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، في هجوم هو الأكثر حصدا للأرواح في البلاد منذ حوالي عقدين والأكثر فتكا في أوروبا وتبناه تنظيم داعش.

وذكرت محطة "روسيا 24" التلفزيونية العامة صباح الأحد أن "البلاد بكاملها في حالة حداد تضامنا مع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة اللاإنسانية".

وبثت مشاهد للوحة رقمية ضخمة مثبتة على جدران قاعة الحفلات التي تعرضت للهجوم تظهر شمعة على خلفية سوداء وجملة "كركوس سيتي هول. "نحن في حداد 22/03/2024" وهو تاريخ الهجوم.

واقتحم أفراد قاعة كروكوس سيتي هول مساء الجمعة، قبل أن يفتحوا النار من أسلحة رشاشة على الأشخاص الذين أتوا لحضور حفلة لفرقة بيكنيك، ويشعلوا حريقا بقنابل حارقة، وفق المحققين، ما أسفر عن مقتل 133 شخصا على الأقل في حصيلة يتوقّع أن ترتفع.

وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة السبت "العمل الإرهابي الهمجي" متوعدا معاقبة المسؤولين عنه. وأعلن أنه تم توقيف "منفّذيه الأربعة فيما كانوا يتجّهون نحو أوكرانيا" من دون ذكر تبني تنظيم داعش الهجوم.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت في وقت سابق توقيف 11 شخصا، بينهم المهاجمون الأربعة الذين نفّذوا الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.

وهذا الهجوم هو الأكثر حصدا للأرواح منذ حوالي عقدين والأكثر فتكا في أوروبا الذي يتبنّاه تنظيم داعش منذ هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

في الأثناء، تتواصل عمليات البحث في أنقاض المبنى الذي دمرته النيران وانهار سقفه جزئيا باستخدام معدات ثقيلة، في مهمة قد تستغرق أياما.

ونفّذ تنظيم داعش الذي تحاربه روسيا في سوريا والذي ينشط أيضا في القوقاز، هجمات على الأراضي الروسية منذ نهاية العام 2010، لكنه لم يتبنّ أي هجوم بهذا الحجم في البلاد.

وأعلن التنظيم في بيان على تلغرام أنّ مقاتليه "هاجموا تجمّعا كبيرا (...) في محيط العاصمة الروسيّة موسكو"، زاعما أنّ مقاتليه "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

مقطع فيديو للتنظيم

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عادة ما يستخدمها تنظيم داعش، شريط فيديو صوّره على ما يبدو مُنفّذو الهجوم، وفق ما أفاد موقع "سايت" المتخصّص في رصد المواقع المتشددة.

ويُظهر الفيديو البالغة مدّته دقيقة و31 ثانية عددا من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مُشوّشة، وهم يحملون بنادق هجوميّة وسكاكين، داخل ما بدا أنه بهو قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسية.

وبينما كان المهاجمون يُطلقون رشقات ناريّة عدة، شوهِد عدد من الجثث أرضا، وأمكن رؤية حريق يندلع في الخلفية. وظهر شريط الفيديو هذا على حساب في تلغرام قال موقع "سايت" إنه يعود إلى وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش.

ورغم ذلك، لم يوجّه فلاديمير بوتين ولا جهاز الأمن الفدرالي أي اتهام إلى التنظيم.

نفي أوكراني

وأكّد جهاز الأمن الفدرالي السبت أن المشتبه بهم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار من دون تقديم أي دليل على هذه الصلات المفترضة التي لم تحدّد طبيعتها.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على منصة "إكس" إن "الروايات التي تقدّمها الأجهزة الخاصة الروسية فيما يتعلق بأوكرانيا غير مقبولة وسخيفة" مؤكّدا أن "أوكرانيا ليست لديها أدنى صلة بالحادث".

من جهته، أدان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الهجوم "الوحشي" معربا عن أمله في ألا يصبح "ذريعة" لتصعيد العنف.

ونشرت المسؤولة في محطة "آر تي" العامة مارغريتا سيمونيان مقاطع فيديو تظهر اعترافات اثنين من المشتبه بهم أثناء استجوابهما من دون ذكر الجهة الراعية للهجوم. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من تأكيد صحة المقاطع.

ورغم تبني تنظيم داعش الهجوم، يبقى هناك العديد من الأسئلة التي ينبغي الإجابة عنها.

وبحسب وسائل إعلام روسية والنائب ألكسندر خينستين، فإن بعض المشتبه بهم من طاجيكستان. وأوضحت سلطات طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى أنها "لم تتلق تأكيدات من السلطات الروسية بشأن المعلومات الكاذبة المتداولة حاليا حول ضلوع مواطنين" من طاجيكستان في الهجوم.

والسبت، توافد عشرات الروس المصدومين إلى مراكز التبرع بالدم في موسكو أو إلى نصب تذكارية أقيمت في موقع الحادث.

وقال فلاديسلاف (18 عاما) لوكالة فرانس برس فيما كان ينتظر في الطابور للتبرع بالدم "عندما نكون أمام وضع مماثل (...) نريد المساعدة".

وعلقت في بعض مواقف الحافلات في المدينة ملصقات تظهر شمعة على خلفية سوداء مرفقة بجملة "نحن في حداد 22/03/2024" وهو تاريخ الهجوم.

وأعلنت المتاحف والمسارح في موسكو إغلاق أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أغلقت دور السينما في موسكو السبت والأحد مقدّمة "تعازيها" لعائلات الضحايا.





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