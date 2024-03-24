الأرصاد تحذر طقس غير مستقر مع فرصة لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق

الأرصاد تحذر طقس غير مستقر مع فرصة لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق
التاريخ
3/24/2024 5:11:57 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر لنهار اليوم الأحد، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغزيرة على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة لأكثر من 60 كم/س وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000م بسبب الغبار مع فرصة لتساقط حبات البرد وارتفاع الأمواج الى أكثر من 7 أقدام.
ودرجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية.
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