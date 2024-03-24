Sunday, 24 March 2024 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد تحذر طقس غير مستقر مع فرصة لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق

3/24/2024 5:11:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر لنهار اليوم الأحد، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغزيرة على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة لأكثر من 60 كم/س وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000م بسبب الغبار مع فرصة لتساقط حبات البرد وارتفاع الأمواج الى أكثر من 7 أقدام.

ودرجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية.

MENAFN24032024000130011022ID1108014716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث