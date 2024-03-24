التربية تحويل الدراسة عن بعد عبر تيمز بكل مدارس التعليم العام والخاص والنوعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أنه بناءً على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني وتوقعاتها بأجواء مناخية غير مستقرة وحرصا على سلامة المتعلمين، تقرر تحويل الدراسة لتكون عن بعد عبر برنامج تيمز في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي في البلاد للمتعلمين، مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ليوم الأحد ٢٤ مارس.
وأشار الوهيدة الى أن المتعلمين في مرحلة رياض الأطفال والصف الاول والثاني والثالث الابتدائي حصصهم تكون "غير متزامنة عبر منصة تيمز، فيما يباشر طلبة المراحل الأخرى الدراسة "عن "بعد بحصص متزامنة بمن فيهم طلبة تعليم الكبار والتعليم المسائي الدراسة "عن بعد".
وأوضح أن جدولة الحصص الدراسية عبر برنامج تيمز تكون كما هي موضوعة بالجدول الحضوري لكل مرحلة تعليمية.
وأكد الوهيدة على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية ومتابعة حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات الرسمية المتعلقة بالدراسة.
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