التربية تحويل الدراسة عن بعد عبر تيمز بكل مدارس التعليم العام والخاص والنوعي

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أنه بناءً على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني وتوقعاتها بأجواء مناخية غير مستقرة وحرصا على سلامة المتعلمين، تقرر تحويل الدراسة لتكون عن بعد عبر برنامج تيمز في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي في البلاد للمتعلمين، مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ليوم الأحد ٢٤ مارس.

وأشار الوهيدة الى أن المتعلمين في مرحلة رياض الأطفال والصف الاول والثاني والثالث الابتدائي حصصهم تكون "غير متزامنة عبر منصة تيمز، فيما يباشر طلبة المراحل الأخرى الدراسة "عن "بعد بحصص متزامنة بمن فيهم طلبة تعليم الكبار والتعليم المسائي الدراسة "عن بعد".

وأوضح أن جدولة الحصص الدراسية عبر برنامج تيمز تكون كما هي موضوعة بالجدول الحضوري لكل مرحلة تعليمية.

وأكد الوهيدة على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية ومتابعة حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات الرسمية المتعلقة بالدراسة.