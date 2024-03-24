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صندوق النقد: الصين يمكن أن تنمو بشكل أسرع

3/24/2024 5:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاحد، إن الصين يمكن أن تنمو بوتيرة أسرع كثيرا من سيناريو الوضع الراهن مع حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للسوق.


وبينت جورجيفا في كلمة ألقتها أمام منتدى التنمية الصيني: "سيؤدي هذا النمو الإضافي إلى توسع بنسبة 20 % في الاقتصاد الحقيقي على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، بالقيمة الحالية، وهو ما يعادل إضافة 3.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد الصيني".

وأضافت أن الخطوات الحاسمة لتقليل مخزون المساكن غير المكتملة وإعطاء مساحة أكبر للتصحيحات القائمة على السوق في قطاع العقارات يمكن أن تسرع من إيجاد حل لمشاكل قطاع العقارات الحالية وترفع ثقة المستهلكين والمستثمرين.

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