أسطورة تشلسي آلان هدسون يريد حذف سجلات لعبه مع منتخب إنجلترا

MENAFN - Amman Net) يريد أسطورة تشلسي آلان هدسون من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حذف سجلات لعبه مع المنتخب بسبب تجاهله من طرف المنتخب وحرمانه من تقمص ألوان "الأسود الثلاثة".

ويُعتقد أن نجم "البلوز" السابق هو أول لاعب يقدم مثل هذا الطلب وسيدخل التاريخ إذا تحقق مبتغاه.

اتصل هدسون بالاتحاد الإنجليزي واتهمهم بالفشل في دعمه بعد حادث السير الذي تعرض عام 1997، وفي أغسطس/آب 2021، قال لصحيفة ديلي ميل "لا أريد أن يبقى أي شيء في إحصائيات الاتحاد الإنجليزي لتذكيري بالطريقة المحبطة للغاية التي تم تجاهلي بها في جميع مباريات إنجلترا باستثناء مباراتين".

أجرى هدسون مقابلة أخرى في مايو/أيار 2022 أكد فيها طلبه بإزالته من بيانات الاتحاد الإنجليزي، وصرح قائلاً "أريد الخروج. لقد طلبت من الاتحاد الإنجليزي إزالة اسمي من كل شيء، ولا أريد أن أفعل أي شيء معهم. أقوم بإعداد قضية قانونية لإجبارهم على القيام بذلك".



وأشار هدسون أيضًا إلى معاملة جاك غريليش في بطولة أمم أوروبا 2020، مدعيا أنها كانت مشابهة لكيفية تجاهل المديرين السابقين للمنتخب الوطني للاعبين الموهوبين مثله. وقال "كنت أفكر في القيام بذلك منذ بعض الوقت".

وتابع "رؤية كيف تعرض غريليش (لاعب مانشستر سيتي) للإهانة بسبب قلة وقت اللعب، دفعني إلى حافة الهاوية".

وختم بالقول "لا عجب أننا لم نفز بقدر كبير من الألقاب ناهيك عن بطولة كبرى أخرى منذ عام 1966".

وفاز المنتخب الإنجليزي بكأس العالم عام 1966 على أرضه بعد الفوز على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتعتبر كأس العالم 1966 هي اللقب الوحيد الذي أحرزه المنتخب الإنجليزي في تاريخ مشاركاته في البطولات القارية.

وشارك هدسون في مباراتين دوليتين تحت إشراف المدرب دون ريفي قبل إيقافه عن اللعب لمدة 3 سنوات من قبل السير ألف رامزي، الذي عاقبه لعدم الرد على الاستدعاء الدولي لأقل من 23 عاما.



وعندما اتصل به ريفي، قال "لقد فعل ذلك نتيجة ضغط وسائل الإعلام ثم استبعدني، رغم أننا فزنا في هاتين المباراتين وكنت أفضل لاعب في المباراة ضد ألمانيا الغربية".

وأضاف "لقد تحطم حلمي بمسيرة دولية طويلة وتسبب ذلك في الاكتئاب والقلق والذعر على المدى الطويل. سيكون من دواعي ارتياحي الكبير أن يتم حذفي من تاريخ كرة القدم الإنجليزية".

وظهر معجزة خط الوسط لأول مرة مع تشلسي في فبراير/شباط 1969 ضد ساوثهامبتون.