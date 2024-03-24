32226 شهيدا و74518 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة 03/24/2024 - 11:57 عمان ن

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي حتى الأحد إلى 32226 شهيدا و74518 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة خلال اليوم الـ170 على للعدوان على القطاع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و106 إصابات خلال 24 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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