32226 شهيدا و74518 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يبدأ الخميس زيارة عمل إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.
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32226 شهيدا و74518 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة 03/24/2024 - 11:57 عمان ن
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي حتى الأحد إلى 32226 شهيدا و74518 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة خلال اليوم الـ170 على للعدوان على القطاع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و106 إصابات خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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