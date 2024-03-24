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أخصائية التغذية تقدم نصائح غذائية لصحة الأطفال خلال صيامهم في رمضان

3/24/2024 5:07:55 AM
(MENAFN- Amman Net) وضحت أخصائية التغذية علا القباني النصائح الغذائية لضمان صحة وسلامة الأطفال خلال فترة صيامهم في رمضان

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أخصائية التغذية علا القباني توضح النصائح الغذائية لضمان صحة وسلامة الأطفال خلال فترة صيامهم في رمضان

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