أخصائية التغذية تقدم نصائح غذائية لصحة الأطفال خلال صيامهم في رمضان

أخصائية التغذية تقدم نصائح غذائية لصحة الأطفال خلال صيامهم في رمضان
التاريخ
3/24/2024 5:07:55 AM
(MENAFN
- Amman Net) وضحت أخصائية التغذية علا القباني النصائح الغذائية لضمان صحة وسلامة الأطفال خلال فترة صيامهم في رمضان
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أخصائية التغذية علا القباني توضح النصائح الغذائية لضمان صحة وسلامة الأطفال خلال فترة صيامهم في رمضان
MENAFN24032024000209011053ID1108014697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.