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أوكرانيا: انفجارات ليلية في مناطق مختلفة وإصابة مواقع للبنية التحتية الحيوية

3/24/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الأحد بوقوع انفجارات في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية، وتضرر عدد من مواقع البنية التحتية الحيوية، بما فيها للطاقة.
جاء ذلك بعد إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليل.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة لفوف بغرب البلاد مكسيم كوزيتسكي عبر "تلغرام" أن حريقا اندلع بعد انفجار في "منشأة حيوية للبنية التحتية" في المقاطعة، مضيفا أن "رجال الإطفاء موجودون في مكان الحادث"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

روسيا اليوم

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