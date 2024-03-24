أوكرانيا: انفجارات ليلية في مناطق مختلفة وإصابة مواقع للبنية التحتية الحيوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الأحد بوقوع انفجارات في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية، وتضرر عدد من مواقع البنية التحتية الحيوية، بما فيها للطاقة.
جاء ذلك بعد إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليل.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة لفوف بغرب البلاد مكسيم كوزيتسكي عبر "تلغرام" أن حريقا اندلع بعد انفجار في "منشأة حيوية للبنية التحتية" في المقاطعة، مضيفا أن "رجال الإطفاء موجودون في مكان الحادث"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
روسيا اليوم
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