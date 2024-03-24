واتساب يطرح ميزة جديدة

MENAFN - Al Wakeel News)طرحت منصة التراسل الفوري المشفرة "واتساب" ميزة جديدة تسمح لأول مرة بتثبيت الرسائل المتعددة في الدردشات الفردية والجماعية.



وكانت "واتساب" قد طرحت في ديسمبر الماضي تحديثًا يمكّن المستخدمين من تثبيت رسالة واحدة فقط خلال المحادثات الفردية والجماعية.



ولكن التحديث الحالي يمكّن المستخدمين من تثبيت ما يصل إلى 3 رسائل في المحادثات الفردية والجماعية.



ويمكن للمستخدمين تثبيت أنواع مختلفة من الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور واستطلاعات الرأي.



ولتثبيت أي رسالة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:



الضغط على الرسالة لفترة طويلة.



اختيار "تثبيت" من القائمة، واختيار المدة.



سيتم تثبيت الرسالة لمدة سبعة أيام بشكل افتراضي، ولكن يمكنك أيضًا تثبيتها لمدة 24 ساعة أو 30 يومًا.



بعد هذه المدة، ستتم إزالة تثبيت الرسالة تلقائيًّا إذا لم تتم إزالة تثبيتها يدويًّا.

وبالنقر فوق الرسالة المثبتة، يمكنك الانتقال إلى تلك الرسالة بأكملها في المحادثة.



أما في الدردشات الجماعية، فيمكن لمسؤولي المجموعة السماح للأعضاء بتثبيت الرسائل، وعندما يتم تثبيت رسالة، يتم إعلام جميع أعضاء تلك المجموعة بذلك. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين ينضمون إلى مجموعة بعد تثبيت الرسالة لن يتمكنوا من رؤيتها.



وأولئك الذين ليس لديهم سجل الدردشة الجماعية أو الذين حذفوا الرسالة قبل تثبيتها لن يتمكنوا من رؤيتها أيضًا.

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