ابنة الـ 14 سنة قتلت والدتها في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقي القبض على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بتهمة إطلاق النار على والدتها وزوجها في منزلهما في ولاية ميسيسيبي.

وتتم محاكمة كارلي ماديسون غريغ في المحكمة كشخص بالغ بعد اتهامها بقتل والدتها آشلي سمايلي، 40 عامًا، وإصابة زوج والدتها بمسدس.



وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق نار يوم الثلاثاء حوالي الساعة 5:07 مساءً. في أحد أحياء براندون بولاية ميس.



وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، أخبرهم رجل مصاب بطلق ناري في الكتف - تم تحديده لاحقًا على أنه زوج أم غريغ - أنه وجد زوجته ميتة عندما وصل إلى المنزل في وقت سابق من ذلك المساء.



وأضاف أن ابنة زوجته كانت مسلحة بمسدس وأطلقت النار عليه في كتفه، لكنه تمكن من انتزاع السلاح الناري منها قبل أن تهرب من مكان الحادث عبر الفناء الخلفي لمنزلهم، بحسب المنفذ نقلاً عن الشرطة الامريكية.



وتم إرسال مروحية تابعة لدورية الطرق السريعة في ميسيسيبي وضباط إضافيين إلى المنطقة وقاموا في النهاية بتحديد موقع غريغ بالقرب من العقار في حوالي الساعة 5:30 مساءً، وتم احتجازها من دون وقوع أي حادث.



وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين، بحسب صحيفة كلاريون ليدجر، إنه تم القبض على المراهقة بتهمة القتل ومحاولة القتل، وتم نقلها إلى مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة رانكين.

لبنان 24